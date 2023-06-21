"С секса начинается все": разразился скандал из-за лекции для чиновников во Львовской ОВА

В разных компаниях, в частности, и государственных администрациях время от времени проводят тренинги и лекции на различные темы. Однако желая привлечь как можно больше слушателей, во Львовской ОВА сделали достаточно "кликбейтный" анонс лекции, посвященной, в частности, недопущению сексизма. Из-за этого мгновенно разразился скандал.

В анонсе лекции отмечалось: "С секса начинается все". Именно это и послужило причиной скандала и недоразумения в сети.

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"Для секса есть личное время"

Так, журналистка Виктория Балицкая на своей фейсбук-странице возмутилась, что Львовская ОВА планирует организовать для своих сотрудников внутренний тренинг о сексе, да еще в рабочее время. Более того, она предположила, что такая лекция будет оплачиваться бюджетными средствами.

Это не укладывается в голове: в рабочее время, полтора часа работники облгосадминистрации будут говорить о значении секса для них, и я предполагаю, что за бюджетные средства, потому что вряд ли сексолог занимается благотворительностью … хотя всякое может быть,

– написала Балицкая.

Также она отметила, что в военное время все начинается не с секса, а с минуты молчания по погибшим. А для секса – "есть личное время".

"Вы заблудились в смыслах бытия общества, которому должны служить. Для секса есть личное время. Для справедливости добавлю, что многие работники ОГА сами в шоке от предлагаемого тренинга. Собственно, кто-то из них и сбросил в публичное пространство тот анонс", – написала Виктория Балицкая.

Однако среди комментариев с поддержкой сообщения некоторые украинцы отметили, что такая лекция действительно может быть важной, если она будет пропагандировать гендерное равенство и толерантность. Среди тем на афише указаны именно вопросы сексизма, шейминга, половой дискриминации и гомофобии.



Анонс лекции, вызвавший негодование / Скриншот

Бесплатно и о важном

Руководитель аппарата Львовской ОВА Ирина Шурпяк пояснила, что в администрации постоянно проходят разные бесплатные учения на разные темы, на которые желающие записываются добровольно. В частности, есть обучение по организационной культуре, менеджменту, обучения, которые касаются психического здоровья, выгорания и т.д.

Приглашенные нами тренеры – это люди, которые благодаря своей доброй воле и желанию улучшить ситуацию, приходят к нам бесплатно. То есть мы строим такие доверительные отношения,

– рассказала она.

Что касается этой лекции, то ее целью является предотвращение и противодействие сексуальным притязаниям, гендерное равенство и половая недискриминация. А такое название для лекции, касающейся гендера, выбрали для того, "чтобы работники не боялись прийти на эту лекцию".

На эту лекцию записалось мало людей. Я переживаю, что после того, как все это получило огласку в сети, люди вообще не придут. А оно нужно. … Мы должны говорить о гендерном равенстве, о гомофобии, о недопущении половой дискриминации, в частности, в таких учреждениях, как государственные органы. Если работники не придут на это мероприятие – легче от этого никому не станет,

– подчеркнула Ирина Шурпяк.

Взамен психолог-сексолог Елена Дмитриенко, которая запланировала провести тренинг для львовских госслужащих, подчеркнула, что лекция вызвала такой резонанс лишь потому, что "наши граждане реагируют на слово "секс", как бык на красное". Ведь "перед глазами появляется картинка чего-то вульгарного, половых отношений".

Однако тема секса не ограничивается только самим актом. В лекции психолог хотела говорить о:

сексизме,

недопущении сексуальных притязаний,

поделиться опытом европейских, американских практик,

высказать свое мнение как психотерапевта по теме легализации однополых браков.

Как подчеркнула Елена Дмитриенко, "государственные структуры должны быть осведомлены в этом, потому что они сейчас встречают европейских политиков, послов". Следовательно, правильное сексуальное образование имеет значение.