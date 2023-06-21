У анонсі лекції зазначалося: "З сексу починається все". Саме це й стало причиною скандалу та непорозумінню у мережі.

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"Для сексу є особистий час"

Так, журналістка Вікторія Балицька на своїй фейсбук-сторінці обурилася, що Львівська ОВА планує організувати для своїх співробітників внутрішній тренінг про секс, та ще й у робочий час. Ба більше, вона припустила, що така лекція оплачуватиметься бюджетними коштами.

Це не вкладається в голові: в робочий час, півтори години працівники облдержадміністрації говоритимуть про значення сексу для них, і я припускаю, що за бюджетні кошти, бо навряд чи сексологиня займається благодійністю… хоча всяке може бути,

– написала Балицька.

Також вона зазначила, що у воєнний час все починається не з сексу, а з хвилини мовчання за загиблими. А для сексу – "є особистий час".

"Ви заблукали в сенсах буття суспільства, якому маєте служити. Для сексу є особистий час. Для справедливості додам, що багато працівників ОДА самі в шоці від пропонованого тренінгу. Власне, хтось з них і скинув у публічний простір той анонс", – написала Вікторія Балицька.

Однак серед коментарів з підтримкою допису деякі українці зазначили, що така лекція справді може бути важливою, якщо вона буде пропагувати гендерну рівність і толерантність. Зазначимо, що серед тем на афіші вказані саме питання сексизму, шеймінгу, статевої дискримінації та гомофобії.



Анонс лекції, який викликав обурення / Скриншот

Безоплатно та про важливе

Натомість керівниця апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк пояснила, що в адміністрації постійно відбуваються різні безоплатні навчання на різні теми, на які охочі записуються добровільно. Зокрема, є навчання з організаційної культури, менеджменту, навчання, які стосуються психічного здоров’я, вигоряння тощо.

Запрошені нами тренери – це люди, які завдяки своїй добрій волі та бажанню покращити ситуацію приходять до нас безкоштовно. Тобто ми будуємо такі довірливі відносини,

– розповіла вона.

Щодо цієї лекції, то її метою є запобігання і протидія сексуальним домаганням, гендерна рівність та статева недискримінація. А такий заголовок для лекції, яка стосується гендеру, обрали для того, "щоб працівники не боялися прийти на цю лекцію".

На цю лекцію записалося мало людей. Я переживаю, що після того, як все це набуло розголосу в мережі, люди взагалі не прийдуть. А воно потрібно. … Ми мусимо говорити про гендерну рівність, про гомофобію, про недопущення статевої дискримінації, зокрема в таких установах, як державні органи. Якщо працівники не прийдуть на цей захід – легше від того нікому не стане,

– підкреслила Ірина Шурпяк.

Натомість психологиня-сексологиня Олена Дмитрієнко, яка запланувала провести тренінг для львівських держслужбовців, підкреслила, що лекція викликала такий резонанс лише через те, що "наші громадяни реагують на слово "секс", як бик на червоне". Адже "перед очима з’являється картинка чогось вульгарного, статевих відносин".

Натомість тема сексу не обмежується лише самим актом. У лекції психологиня хотіла розмовляти про:

сексизм,

недопущення сексуальних домагань,

поділитися досвідом європейських, американських практик,

висловити свою думку як психотерапевта щодо теми легалізації одностатевих шлюбів.

Як підкреслила Олена Дмитрієнко, "державні структури мають бути обізнані в цьому, тому що вони зараз зустрічають європейських політиків, послів". Відтак правильна сексуальна освіта має значення.