Без ротации и еды больше полугода: бойцы 108 ТрО записали обращение, командование ответило

Военные рассказали о многомесячном пребывании на позициях без ротации и нехватке воды и еды. После огласки командование заявило, что взяло ситуацию под контроль, объяснив трудности сверхсложной обстановкой на фронте.

Об этом бойцы 1-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны рассказали в опубликованном в тредс видеообращении.

О каких сложностях рассказали бойцы?

В подразделе рассказали о длительном пребывании на позициях, проблемах с логистикой и потребности в немедленной ротации.

По словам военных, часть из них находится в Запорожском направлении от трех до восьми месяцев без ротации, а в последние месяцы из-за обрезанной логистики возникли трудности с водой и пищей. Бойцы подчеркнули, что находятся в тяжелом физическом и нравственном состоянии, и попросили довести до командования, что как можно скорее нуждаются в ротации или выводе с позиций.

Как отреагировало командование на видеообращение?

108-я бригада ТРО подчинена 118-й отдельной механизированной бригаде 17-го армейского корпуса. В 118 бригаде вечером 25 июля заявили, что после получения информации взяли под контроль обеспечение батальона и организовали отправку пищи, воды, боеприпасов и горючего.

Там уточнили, что для оперативной и безопасной доставки припасов привлекли дополнительные экипажи пилотов БПЛА, а доставку производят "непрерывно при первой возможности".

Мы осознаем, какая нагрузка выпала на личный состав, длительно удерживающий позиции и понимаем эмоции военнослужащих. Ведь бойцы на переднем крае ежедневно выполняют сверхчеловеческие задания в сверхсложных условиях. Впрочем, главным препятствием для оперативной замены военнослужащих 118-й ОБр ТрО остается сверхсложная дроновая ситуация. Враг в режиме 24/7 держит под огневым контролем пути выдвижения и эвакуации. Поэтому с начала лета уже несколько попыток замены этих военнослужащих не имели успеха,

– отметили в 118 ОМБр.

В бригаде добавили, что командование вместе с высшим военным руководством ищет решение, как заменить бойцов на позициях, не подвергая их жизни неоправданному риску. "Спасибо собратьям за устойчивость. Принимаем все необходимые меры для скорейшего урегулирования ситуации", – сказано в заявлении.

В 17 армейском корпусе также отреагировали на обращение, заявив, что знают о ситуации и принимают меры по ее решению. Там подчеркнули, что логистика в этом районе крайне усложнена из-за высокой активности средств РЭБ противника, из-за чего нередки случаи потери дронов, которые доставляют продукты на позиции.

Повторная доставка, по их словам, требует дополнительного времени для изучения зоны действия враждебного РЭБ и прокладки альтернативных маршрутов.

В корпусе также заверили, что для доставки продуктов на позиции бойцов привлекают дополнительные экипажи БПЛА, а все службы обеспечения по направлениям постоянно в связи с военнослужащими.

Родственникам и близким бойцов передали информацию о причинах, по которым их не смогли заменить ранее, и объяснили факторы риска, в частности, плотное минирование путей подъезда и постоянные удары вражеских FPV-дронов. По словам командования, стороны пришли к согласию, что при выходе бойцов нужно минимизировать риски, и одним из факторов для этого является благоприятная погода.

В дальнейшем семьи смогут напрямую связываться с заместителями подразделений по психологической поддержке личного состава соответствующей бригады по всем вопросам, касающимся положения их близких, ныне находящихся на позициях.

– сказано в сообщении.

Напомним, после публичных заявлений жен военных о том, что бойцы 14-й бригады на передовой длительное время оставались без еды и воды, ситуация получила широкую огласку. В Минобороны сообщили, что командование бригады взяло проблему под контроль и работало над обеспечением военных и их ротацией. В то же время, Генштаб признал проблемы с логистикой, провел кадровые изменения и доставил продовольствие к бойцам.