Санкции против России и скандал вокруг сына Трампа: почему ситуация может стать взрывной

Новый американский закон не обязывает главу Белого дома немедленно вводить экономические санкции против Москвы, а лишь предоставляет ему соответствующие полномочия. В то же время в Вашингтоне разгорается громкий скандал из-за финансовых связей сына американского президента с российским олигархом.

Детали этого документа и возможные последствия для международной политики в эфире 24 Канала проанализировал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он пояснил, что системное давление на Россию и покупателей ее нефти (в частности, Китай) могло бы дать ощутимый результат, однако все будет зависеть от реальных шагов американской администрации.

Китай беспокоится за Европу больше, чем за себя

Комментируя предположение, что подписанный закон станет козырем перед встречей с Си Цзиньпином, директор Центра международных исследований обратил внимание на позицию Китая. В Пекине хорошо понимают специфику торговой войны с США и не слишком беспокоятся за себя, но серьезно переживают за европейцев, с которыми у них есть связи в сфере торговли.

Есть опасения, что американцы будут активно использовать это, в частности против Европы, к которой президент Трамп настроен негативно,

– озвучил Дубовик.

Он добавил, что для нынешнего американского лидера Европейский Союз выглядит как враг, который якобы всегда во всем виноват. Что касается войны в Украине, то, по его мнению, Китай вряд ли изменит свою позицию, пока обе стороны не истощатся окончательно и не будут готовы к прекращению огня.

Кроме того, публикации в прессе о возможных скорых экономических соглашениях между США и Россией еще до завершения боевых действий являются откровенно наивными. Такие идеи напоминают неудачные попытки "перезагрузки" отношений во времена Барака Обамы.

О санкционном давлении на Россию: смотрите аналитику Дубовика в видео

Деньги Кремлева и угроза расследования

Особое внимание директор Центра международных исследований уделил заявлению Трампа о том, что его сын вернет средства российскому олигарху Умару Кремлеву. Западная пресса ранее писала о том, что бизнесмен из России, приближенный к Кремлю, оплатил одну из свадебных вечеринок Трампа-младшего в мае на Багамах, где тот праздновал несколько дней.

Я не верю, что он вернет. Как это проверить? Никто же не будет показывать платежки. Скандал серьезный. Для любого другого президента такая беспрецедентная ситуация означала бы прямую угрозу импичмента. Но это Трамп, ему, мол, все должны, а вокруг одни враги, которые каждый раз что-то выдумывают.

– отметил Дубовик.

Он обратил внимание на то, что Конгресс может инициировать расследование, а американские журналисты – подробно изучить характер отношений между российским бизнесменом и Дональдом-младшим. В то же время представители Демократической партии могут использовать тему коррупции в своих целях.