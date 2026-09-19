Деталі цього документа та можливі наслідки для міжнародної політики в етері 24 Каналу проаналізував директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Він пояснив, що системний тиск на Росію та покупців її нафти (зокрема Китай) міг би дати відчутний результат, проте все залежатиме від реальних кроків американської адміністрації.

Китай хвилюється за Європу більше, ніж за себе

Коментуючи припущення, що підписаний закон стане козирем перед зустріччю з Сі Цзіньпіном, директор Центру міжнародних досліджень звернув увагу на позицію Китаю. У Пекіні добре розуміють специфіку торгівельної війни зі США і не дуже хвилюються за себе, але серйозно переймаються за європейців, з якими мають зв'язки у сфері торгівлі.

Є побоювання щодо того, що американці будуть використовувати це активно, зокрема проти Європи, проти якої президент Трамп негативно налаштований,

– озвучив Дубовик.

Він додав, що для чинного американського лідера Європейський Союз виглядає як ворог, який нібито завжди у всьому винний. Щодо війни в Україні, то, на його думку, Китай навряд чи змінить свою позицію, поки обидві сторони не виснажаться остаточно і не будуть готові до припинення вогню.

Крім того, публікації у пресі про можливі швидкі економічні угоди між США та Росією ще до завершення бойових дій є відверто наївними. Такі ідеї нагадують невдалі спроби "перезавантаження" взаємин за часів Барака Обами.

Про санкційний тиск на Росію: дивіться аналітику Дубовика у відео

Гроші Кремльова та загроза розслідування

Окрему увагу директор Центру міжнародних досліджень приділив заяві Трампа про те, що його син поверне кошти російському олігарху Умару Кремльову. Західна преса раніше написала про те, що бізнесмен з Росії, наближений до Кремля, оплатив одну з весільних вечірок Трампа-молодшого у травні на Багамах, де той святкував декілька днів.

Я не вірю, що він поверне. Як це перевірити? Ніхто ж не буде показувати платіжки. Скандал серйозний. Для будь-якого іншого президента така безпрецедентна ситуація означала б пряму загрозу імпічменту. Але це Трамп, йому, мовляв, всі винні та всі навкруги вороги, які щоразу щось вигадують.

– зазначив Дубовик.

Він зауважив на тому, що Конгрес може ініціювати розслідування, а американські журналісти детально вивчити характер відносин між російським бізнесменом та Дональдом-молодшим. Водночас представники Демократичної партії можуть використати тему корупції у своїх цілях.