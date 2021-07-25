Между полицией и людьми начался спор. Местные жители не подбирали слов во время разговора о нарушении полиции.
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Местные жители выгнали полицию из села, потому что те были не пристегнуты
Инцидент произошел в селе Заполье, что в Ковельском районе и неподалеку Любомля несколько недель назад.
Местные жители, которые стояли возле магазина в селе заметили на дороге полицейскую машину. За рулем и на переднем сиденье были сотрудники полиции. Люди начали обвинять их в том, что полицейский за рулем был не пристегнут ремнем безопасности.
Люди требовали, чтобы его коллега составил на него протокол о нарушении правил дорожного движения. Ведь их должны выполнять все – правоохранители не исключение.
Чего ты не пристегнут? Нет такого!
– восклицал один из мужчин.
Зато на видео слышно, как другой громко произнес: "Тьфу на тебя". Вероятно, мужчина таки плюнул, а еще один – пнул ногой автомобиль полиции и употреблял нецензурную лексику, пославши полицейского.
Тогда одна из женщин начала кричать, чтобы правоохранители ухали из села. Через несколько минут водитель нажал на газ и они уехали.
Жители села на Волыни выгнали полицейских, потому что те сами нарушили правила: смотрите видео
(Осторожно! Люди употребляют нецензурную лексику)
Последние скандалы с участием полиции
- В начале апреля в Днепропетровской области произошло ДТП автомобиля полиции и электрички. Они столкнулись, когда авто переезжало железную дорогу на участке Верховцево – Кривой Рог. Тогда предполагали, что нарушили правила полицейские. К счастью, все обошлось без жертв.
- В конце мая в России полицейский случайно выстрелил в голову 19-летнему парню. Это случилось в Новосибирской области. Против полицейского возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
- 22 июля Львовского прокурора задержали на взятке. Он взял 2 тысячи долларов за помощь полицейскому, который подделал админпротокол.