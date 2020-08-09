В одном из детсадов Запорожья разгорелся громкий скандал. Воспитательница не пустила 6-летнего мальчика в туалет. Из-за этого ему пришлось справить естественные потребности в кустах на площадке.

Инцидент произошел в детском саду №164 "Золотой ключик", сообщает OBOZREVATEL.

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Родители узнали не сразу

На второй день после неприятного инцидента родителям позвонила мать другого ребенка. Женщина спросила, знают ли они о случившемся с их сыном.

Она и рассказала: дети говорят, что сын попросился у воспитательницы в туалет на площадке. Но та не пустила, тогда ему пришлось побежать в кусты и все сделать там,

– прокомментировала мать мальчика.

Она вспомнила: когда пришла забрать сына в тот день, его не было на площадке вместе со всеми детьми. Впоследствии его привела воспитательница и сообщила, что он помочился в штаны. Женщина удивилась, ведь сын давно такого не делал – ему 6 лет.

Позже, уже дома, она обнаружила, что нижнее белье мальчика – грязное. А ночью он впервые за длительный период времени помочился в кровать.

Дети смеялись с мальчика

На следующий день мать привела сына в садик и пошла на площадку. Дети начали кричать ей: "Вы идете туда, где он накакал". Заведующую заведением тогда заменяла психолог. Поэтому женщина спросила, знает ли она о том, что произошло. Педагог удивилась и пообещала выяснить подробности инцидента.

Мать рассказала, что мальчику тяжело давались разговоры об этом случае. Наконец, отцу удалось выяснить, что все эти дни он переживал сильный стресс. Над ним смеялись сверстники: дети продолжали вспоминать инцидент, ведь после него на площадке даже не убирали.

Как руководство заведения реагировало на скандал

В конце концов, родители решили, что сыну стоит сменить учебное заведение: тот очень обрадовался. Когда эту историю подхватили местные СМИ, заведующая детсада позвонила по меньшей мере в одно из них. Она настаивала, чтобы публикацию сняли.

Зато психолог, которая обещала разобраться в этой истории, пригрозила маме пострадавшего мальчика. Мол, звонила в ювенальную службу полиции и жаловалась на нее. Мать предположила, что таким образом женщина хотела нажать на нее.

В детсаду Запорожье снова вспыхнул скандал / Фото Woman.zp.ua

Глава БФ "Эмоция" Злата Некрасова предложила семье свою помощь. Ее организация защищает детей и родителей в сложных ситуациях. По ее словам, мальчик пройдет обследование у профессионального психолога. Если выяснится, что он получил стресс, родители обратятся в милицию.

Когда этот случай получил огласку, родителей пригласили на встречу в районный отдел народного образования.

Детсад уже попадал в скандалы

Это – не первый скандал с участием детского сада №164 в Запорожье. В 2019 году в сети появилось видео, как воспитательница кричит на ребенка и таскает ее по площадке. Этот инцидент случайно засняли жильцы дома напротив.

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