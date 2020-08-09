У одному з дитсадків Запоріжжя розгорівся гучний скандал. Вихователька не впустила 6-річного хлопчика в туалет. Через це йому довелося справити прородні потреби у кущах на майданчику

Інцидент трапився у дитячому садку №164 "Золотий ключик", повідомляє OBOZREVATEL.

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Батьки дізналися не одразу

На другий день після неприємного інциденту батькам зателефонувала мати іншої дитини. Жінка запитала, чи знають вони про те, що трапилося з їхнім сином.

Вона й розповіла: діти кажуть, що син попросився у виховательки в туалет на майданчику. Але та не пустила, тоді йому довелося побігти в кущі і все зробити там,

– прокоментувала мати хлопчика.

Вона пригадала: коли прийшла забрати сина в той день, його не було на майданчику разом з усіма дітьми. Згодом його привела вихователька й повідомила, що він помочився у штани. Жінка здивувалася, адже син давно такого не робив – йому 6 років.

Пізніше, вже вдома, вона виявила, що спідня білизна хлопчика – брудна. А вночі він вперше за тривалий період часу помочився у ліжко.

Діти сміялися з хлопчика

Наступного дня мати привела сина в садок та пішла на майданчик. Діти почали кричати їй: "Ви йдете туди, де він накакав". Завідувачку закладу тоді заміняла психологиня. Тож жінка запитала, чи знає вона про те, що сталося. Педагог здивувалася та пообіцяла з'ясувати подробиці інциденту.

Мати розповіла, що хлопчику важко давалися розмови про цей випадок. Врешті, батькові вдалося з'ясувати, що всі ці дні він переживав сильний стрес. З нього сміялися однолітки: діти продовжували згадували інцидент, адже після нього на майданчику навіть не прибирали.

Як керівництво закладу реагувало на скандал

Зрештою, батьки вирішили, що синові варто змінити навчальний заклад: той дуже зрадів. Коли цю історію підхопили місцеві ЗМІ, завідувачка дитсадку зателефонувала щонайменше в одне з них. Вона наполягала, аби публікацію зняли.

Натомість психологиня, яка обіцяла розібратися в цій історії, пригрозила мамі потерпілого хлопчика. Мовляв, телефонувала в ювенальну службу поліції та скаржилася на неї. Мати припустила, що у такий спосіб жінка хотіла натиснути на неї.



У дитсадку Запоріжжя знову спалахнув скандал / Фото Woman.zp.ua

Голова БФ "Емоція" Злата Некрасова запропонувала сім'ї свою допомогу. Її організація захищає дітей і батьків у складних ситуаціях. За її словами, хлопчик пройде обстеження у професійного психолога. Якщо з'ясується, що він отримав стрес, батьки звернуться до правоохоронців.

Коли цей випадок набув розголосу, батьків запросили на зустріч в районний відділ народної освіти.

Дитсадок вже потрапляв у скандали

Це – не перший скандал за участю дитячому садку №164 в Запоріжжі. У 2019 році в мережі з'явилось відео, як вихователька кричить на дитину і тягає її по майданчику. Цей інцидент випадково зафільмували мешканці будинку навпроти.

Вихователька силою тягала дитину по майданчику: дивіться відео