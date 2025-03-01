Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что российские пропагандисты настолько радуются, что пишут абсурдные вещи. Они не осознают, что после встречи в США так и не стали победителями.

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Россияне слишком быстро радуются

"Путин может радоваться, пить шампанское, но есть один нюанс. Россияне не осознают, что этой историей они пытаются воспользоваться очень грубо", – сказал политолог.

Например, пропагандисты заявили, что якобы "киевский режим" хочет совершить террористический акт и втянуть США в войну. Это настолько абсурдные вещи, которые выявляют истинные желания россиян. Они отнюдь не свидетельствуют о том, что США уважают Россию.

Трамп забыл сказать, что с 2016 по 2020 год именно он был президентом. И в это время также гибли украинские военные и мирные жители на востоке Украины, потому что Россия постоянно нарушала режим прекращения огня, который существовал по Минским договоренностям,

– отметил Игорь Рейтерович.

Поэтому хоть сейчас россияне радуются, но головокружение от успеха может их и погубить. Они начнут выдвигать требования Трампу, и тогда ему придется реагировать совсем по-другому.

Ничего исторического в Вашингтоне не произошло, хотя россияне именно так это пытаются подать. Соединенные Штаты не отказались от помощи Украине, потому что это покажет их страну в очень невыгодном свете. Падение рейтинга Трампа подтверждает, что население не поддерживает его действий в отношении Украины.

Он так разозлился, потому что ожидал, что покажет себя великим гением, подпишет суперовую сделку, а все пошло не так. Ему не с чем идти к американцам,

– добавил политолог.

Трампа поддержали лишь некоторые из его соратников, но они точно не представляют мнение всего американского народа.