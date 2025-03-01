Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що російські пропагандисти настільки радіють, що пишуть абсурдні речі. Вони не усвідомлюють, що після зустрічі у США так і не стали переможцями.

До теми "Історія запам'ятає цей день": що західні ЗМІ пишуть про шокову зустріч Зеленського і Трампа

Росіяни зашвидко радіють

"Путін може радіти, пити шампанське, але є один нюанс. Росіяни не усвідомлюють, що цією історією вони намагаються скористатися дуже грубо", – сказав політолог.

Наприклад, пропагандисти заявили, що нібито "київський режим" хоче вчинити терористичний акт і втягнути США у війну. Це настільки абсурдні речі, які виявляють справжні бажання росіян. Вони аж ніяк не свідчать про те, що США поважають Росію.

Трамп забув сказати, що з 2016 по 2020 рік саме він був президентом. І в цей час також гинули українські військові та мирні жителі на сході України, тому що Росія постійно порушувала режим припинення вогню, який існував за Мінськими домовленостями,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Тому хоч зараз росіяни радіють, але запаморочення від успіху може їх і погубити. Вони почнуть висувати вимоги Трампу, і тоді йому прийдеться реагувати зовсім по-іншому.

Нічого історичного у Вашингтоні не сталося, хоча росіяни саме так це намагаються подати. Сполучені Штати не відмовились від допомоги Україні, бо це покаже їхню країну у дуже невигідному світлі. Падіння рейтингу Трампа підтверджує, що населення не підтримує його дій щодо України.

Він так розлютився, бо очікував, що покаже себе великим генієм, підпише суперову угоду, а все пішло не так. Йому немає з чим йти до американців,

– додав політолог.

Трампа підтримали лише деякі з його соратників, але вони точно не представляють думку всього американського народу.