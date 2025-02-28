"Украина – Минас-Тирит, держащий мир от зла": глава ОП и другие прокомментировали визит в США

В США 28 февраля прошла встреча президентов Украины и США, во время которой вспыхнул горячий спор. Глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировали этот визит в Штаты.

Они выразили поддержку президенту Зеленскому, сообщает 24 Канал. Также в их сообщениях поддержки была отмечена важность гарантий безопасности для Украины.

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В Украине высказались относительно встречи Зеленского и Трампа

Ермак в своей заметке отметил, что безопасность – это не просто слово, а жизнь.

"Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар", – написал он.

Глава ОП добавил, что президент Зеленский борется за Украину и каждого, кто "защищает справедливый и долговременный мир". В то же время он поблагодарил народ США за поддержку.

Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка. Мы благодарны тем, кто рядом. Тем, кто понимает, что Украина – это не просто точка на карте. Это Минас-Тирит, который держит мир от зла,

– также написал Ермак.

К поддержке президента также присоединился глава МВД Клименко и отметил, что мир без гарантий невозможен.

"Сильная и несокрушимая позиция лидера Украины... Мы боремся за свое государство уже 11 лет. Не сдались три года назад, когда нашу устойчивость оценивали в три дня. Не отступим и сейчас", – говорится в заметке Клименко.

Этого же мнения и премьер Денис Шмыгаль.

Президент Зеленский прав. Мир без гарантий невозможен. Прекращение огня без гарантий – это путь к российской оккупации всего европейского континента,

– написал он.

А глава "Слуги народа" Давид Арахамия добавил, что Украина ценит всю помощь США, которую получила.

"США – наш стратегический союзник №1, для нас это важно, поэтому будем работать над нашими отношениями. Наш Президент – скала и мало лидеров в мире могут сравниться с его стойкостью", – написал он.

Закончил свой пост поддержки Арахамия, что Зеленский "действительно хочет поставить точку в этой войне, а не кому, которая может кому-то казаться удачным вариантом".