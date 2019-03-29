Скандал, конфликты и проблемы создания: Государственное бюро расследований впервые отчиталось

После запуска Государственного бюро расследований Генпрокуратура отдала им значительную часть полномочий. Теперь ГБР впервые отчиталось. Да, директор следственного органа отметил проблемы и конфликты в работе.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется", – заявил генпрокурор Юрий Луценко еще в ноябре 2018 года. По стечению обстоятельств в том же ноябре официально свою работу начало Государственное бюро расследований.

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Что известно о ГБР?

Следственный орган теперь вместо прокуратуры расследует преступления всех топ-чиновников, прокуроров, полицейских, судей и военных. И вот Луценко, который якобы не цеплялся за власть, уже анонсирует свое возвращение в политику – прокуратура ему больше не интересна.

А вот ГБР впервые публично отчитывается за свою деятельность. Директор органа Роман Труба рассказал, что за период с 27 ноября до 1 марта следователями ГБР расследуется более 5700 производств.

Что такое Государственное бюро расследований?Это правоохранительный орган Украины, который окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры. ГБР заработало 27 ноября 2018 года. Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие.

История создания государственного бюро расследований началась еще в 2012 году принятием нового Уголовно-процессуального кодекса. В 2015 году приняли профильный закон. В 2017 году был назначен директор – Романа Труба. И только в ноябре 2018 года первые следователи приняли присягу.

Кажется, за это время можно было бы подготовить необходимую правовую основу для деятельности Бюро. Однако не всё так просто.

Конфликты и проблемы создания ГБР

"Запуск оперативных подразделений – это техническая проблема, которая была допущена законодателем при принятии закона о Государственном бюро расследований", – сказал Труба.

Законом просто не предусмотрено существование оперативных подразделений в составе ГБР. Как следствие, в поле работать просто некому. А ситуация абсурдна – доказательства о вине полицейских и СБУшников собирать будут опера из полиции и СБУ.



Государственное бюро расследований

Исправить проблему могут только изменения в законе. Однако в избирательный год депутаты не спешат делать это. Но это не единственная проблема – эксперты ставят под сомнение независимость руководства новосозданного органа.

Руководство ГБР было распределено на две сферы влияния. Одна сфера влияния с БПП, другая – из "Народного фронта". Но согласно последним трендам и тенденциям, буквально несколько месяцев назад, руководитель ГБР перестал тяготеть к "Народному фронту" и тяготеет к определенным представителям БПП,

– рассказал председатель первой конкурсной внутренней комиссии ГБР Александр Леменов.

Да и это еще не все проблемы. Уже в начале работы бюро сталкивается с огромной загруженностью. Каждый следователь ведет по 20-30 дел одновременно и дальше их будет больше.



Директор ГБР Роман Труба

А еще есть проблемы с конкурсными комиссиями: внешняя, которая назначает руководство, работает очень медленно, а внутренняя, что выбирает следователей, в постоянном конфликте с директором бюро. Труба даже тайно пересоздал ее, выгнав из нее представителей общественности. Теперь с критикой кадровой политики эксперты выступают публично.

В 2015 году состоялся грандиозный скандал, когда прокуроры в рамках судебного заседания переписывались между собой, фактически обсуждая физическую расправу, разбой, а также пытки и всевозможные издевательства и возбуждения уголовного дела против одного из участников судебного процесса,

– заявил Леменов.

Один из участников того скандала – Антон Дрозд – недавно победил в конкурсе в ГБР. Эксперты реанимационного пакета реформ уже сделали заявление по этому поводу.

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А все выше перечисленное ставит под сомнение не только отчет руководителя ГБР, а заставляет сомневаться в эффективности тех десятков расследований о которых отчитываются в Бюро.