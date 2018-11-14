Скандал с пьяными водителями "скорой" в Николаеве: известна судьба работников

Двух водителей скорой помощи Николаевского областного центра медпомощи и медицины катастроф, которые приехали по вызову на ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения, уволили с работы.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко, сообщает "Укринформ".

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Шевченко сказал, что обоих водителей уволили, а главврач получит выговор. Он также добавил, что для руководства управления здравоохранения это последнее предупреждение.

Человек, который приезжает за рулем на вызов, где произошло ДТП, не менее ответственен, чем тот, который в это время спасает жизнь,

– сказал Шевченко.

Главный врач Андрей Самойлов уточнил, что водителей уволили по "статье".

Смотрите видео как пьяные водители скорой помощи в Николаеве приехали на место ДТП

Напомним, что в Николаеве, ночью 14 ноября, полиция обнаружила сразу двух водителей скорой помощи, которые приехали по вызову на ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения. У одного водителя в крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя, а в другой – 0,64 промилле алкоголя.