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      Скандал с пьяными водителями "скорой" в Николаеве: известна судьба работников

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      В Николаеве уволили двух пьяных водителей скорой помощи
      В Николаеве уволили двух пьяных водителей скорой помощи / 24 канал

      Двух водителей скорой помощи Николаевского областного центра медпомощи и медицины катастроф, которые приехали по вызову на ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения, уволили с работы.

      Об этом заявил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко, сообщает "Укринформ".

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      Шевченко сказал, что обоих водителей уволили, а главврач получит выговор. Он также добавил, что для руководства управления здравоохранения это последнее предупреждение.

      Человек, который приезжает за рулем на вызов, где произошло ДТП, не менее ответственен, чем тот, который в это время спасает жизнь,
      – сказал Шевченко.

      Главный врач Андрей Самойлов уточнил, что водителей уволили по "статье".

      Смотрите видео как пьяные водители скорой помощи в Николаеве приехали на место ДТП

      Напомним, что в Николаеве, ночью 14 ноября, полиция обнаружила сразу двух водителей скорой помощи, которые приехали по вызову на ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения. У одного водителя в крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя, а в другой – 0,64 промилле алкоголя.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Алкоголь Полиция Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
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