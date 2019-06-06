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      Скандал с ситуационной комнатой в АП: появились новые детали относительно техники

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      Часть техники ситуативной комнаты АП ни была инвентаризирована, – ГУД
      Часть техники ситуативной комнаты АП ни была инвентаризирована, – ГУД / dpa

      Часть техники ситуативной комнаты Администрации Президента Украины не была инвентаризирована. Инвентаризационная комиссия не имеет доступа к этим помещениям, чтобы провести полное описание.

      Ситуационная комната относится к режимным объектам, поскольку там обрабатывается информация с ограниченным доступом, сообщили в Государственном управлении делами, пишет "Радио Свобода".

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      В ГУД также сообщили, что в 2018 году по требованию Администрации президента Государственное управление делами предоставило часть техники для ситуативной комнаты АП. В частности, речь идет о передвижной интерактивной панели на стойке (сведения относятся к информации с ограниченным доступом) и три ноутбука HP ProBook 470 G5.

      Технику для ситуативной комнаты АП тогда предоставило и Управление административными зданиями Государственного управления делами. Речь идет о камере для видеоконференц-связи Cisco HD SX20.

      На сегодня указанное оборудование имеется и учитывается на балансе соответственно в Государственном управлении делами и Управлении административными зданиями Государственного управления делами,
      – отметили в ГУД.

      Отметим, из-за истории с техникой правоохранители уже начали производство из-за исчезновения техники с ситуативной комнаты в Администрации Президента. У Зеленского также допускают, что также могла исчезнуть и "секретная информация".

      Что и почему исчезло из АП?Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк снял видео, на котором показал почти пустую ситуативную комнату Администрации Президента. Он утверждает, что оттуда исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Зато у пятого президента Петра Порошенко заверили, что оборудование было арендовано за его деньги и возвращено арендодателю. А еще – никакой секретной информации на серверах не было.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Расследования Администрация Президента Новости политики
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