Порошенко прокомментировал инцидент с плагиатом в речи Зеленского

Пресс-секретарь Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате. Цеголко утверждает, что действующий президент украл кусок речи Петра Порошенко со съезда партии "Европейская Солидарность". Сам Петр Алексеевич подтвердил, что речь действительно была "рождена" в его офисе.

Петр Порошенко во время брифинга выразил приветствие по поводу того, что визит Зеленского в Брюссель состоялся, сообщает корреспондент 24 канала.

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5 президент Украины отметил, что полностью разделяет "эту фразу, относительно абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО".

Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально,

– подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что очень ценит, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС.

О каком плагиате речь?

Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. Зеленский отметил, что "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта". Цитату Зеленского обнародовала пресс-служба Администрации Президента в Twitter.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) June 5, 2019

Накануне аналогичные слова сказал Петр Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность".

Часть выступления Петра Порошенко во время съезда партии "Европейская Солидарность": смотрите видео

После речи Зеленского, Святослав Цеголко посоветовал действующему президенту нанять корректора и спичрайтера. Более того, Администрация Президента даже проведет служебное расследование относительно идентичности фрагментов выступления Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Заметим, это уже не первый случай, когда Зеленского обвиняют в плагиате. Так раньше по сети распространялась информация, что шестой президент Украины свое выступление на iForum-2019 в Киеве полностью заимствовал из книги Мэтью Барроуза The Future. Declassified. Журналисты 24 канала выясняли, насколько все эти обвинения являются уместными – читайте в нашем материале.