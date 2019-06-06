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      Порошенко прокоментував інцидент з плагіатом у промові Зеленського

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      Порошенко прокоментував інцидент з плагіатом у промові Зеленського
      Порошенко прокоментував інцидент з плагіатом у промові Зеленського / 24 канал

      Прес-секретар Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті. Цеголко стверджує, що чинний президент поцупив шматок промови Петра Порошенка із з'їзду партії "Європейська Солідарність". Сам Петро Олексійович підтвердив, що промова і справді була "народжена" у його офісі.

      Петро Порошенко під час брифінгу висловив вітання щодо того, що візит Зеленського до Брюсселю відбувся, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Зеленський поцупив шматок промови Порошенка: відеодоказ

      5 президент України зазначив, що повністю поділяє "цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО".

      При чому, це абсолютно серйозно, це не тролінг, не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат. Це абсолютно нормально,
      – наголосив Порошенко.

      Він додав, що дуже цінує, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС.

      Про який плагіат йдеться?

      Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Зеленський зазначив, що "Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту". Цитату Зеленського оприлюднила прес-служба Адміністрації Президента у Twitter.

      Напередодні аналогічні слова сказав Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

      Частина виступу Петра Порошенка під час з'їзду партії "Європейська Солідарність": дивіться відео

      Після промови Зеленського, Святослав Цеголко порадив чинному президенту найняти коректора і спічрайтера. Більше того, Адміністрація Президента навіть проведе службове розслідування через ідентичність фрагментів виступу Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

      Зауважимо, це вже не перший випадок, коли Зеленського звинувачують у плагіаті. Так раніше мережею розповсюджувалася інформація, що шостий президент України свій виступ на iForum-2019 у Києві повністю запозичив з книжки Метью Барроуза The Future. Declassified. Журналісти 24 каналу з'ясовували, наскільки усі ці обвинувачення є доречними – читайте у нашому матеріалі.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Адміністрація Президента Євросоюз Президент України
      Джерело: 24 канал
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