Зеленський поцупив шматок промови Порошенка: відеодоказ

Прес-секретар 5 Президента України Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті. Він стверджує, що Зеленський поцупив частину промови у попереднього президента держави.

Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу.

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Зеленський зазначив, що "Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту". Цитату Зеленського оприлюднила прес-служба Адміністрації Президента у Twitter.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.

Напередодні аналогічні слова сказав Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

Частина виступу Петра Порошенка під час з'їзду партії "Європейська Солідарність": дивіться відео

Святослав Цеголко у себе на Facebook-сторінці порадив Зеленському найняти коректора і спічрайтера.

Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка,

– написав Цеголко.

Мережею уже розповсюджувалася інформація, що шостий президент України свій виступ на iForum-2019 у Києві повністю запозичив з книжки Метью Барроуза The Future. Declassified. Журналісти 24 каналу з'ясовували, наскільки усі ці обвинувачення є доречними – читайте у нашому матеріалі.