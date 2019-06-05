Зеленський поцупив шматок промови Порошенка: відеодоказ
Прес-секретар 5 Президента України Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті. Він стверджує, що Зеленський поцупив частину промови у попереднього президента держави.
Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу.
Читайте також: Супрун відповіла Зеленському на неоднозначну заяву про неї в ефірі
Зеленський зазначив, що "Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту". Цитату Зеленського оприлюднила прес-служба Адміністрації Президента у Twitter.
Напередодні аналогічні слова сказав Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Частина виступу Петра Порошенка під час з'їзду партії "Європейська Солідарність": дивіться відео
Святослав Цеголко у себе на Facebook-сторінці порадив Зеленському найняти коректора і спічрайтера.
Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка,
– написав Цеголко.
Мережею уже розповсюджувалася інформація, що шостий президент України свій виступ на iForum-2019 у Києві повністю запозичив з книжки Метью Барроуза The Future. Declassified. Журналісти 24 каналу з'ясовували, наскільки усі ці обвинувачення є доречними – читайте у нашому матеріалі.