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      Зеленський поцупив шматок промови Порошенка: відеодоказ

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      Зеленський поцупив шматок промови Порошенка
      Зеленський поцупив шматок промови Порошенка / Getty Images

      Прес-секретар 5 Президента України Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті. Він стверджує, що Зеленський поцупив частину промови у попереднього президента держави.

      Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. 

      Читайте також: Супрун відповіла Зеленському на неоднозначну заяву про неї в ефірі

      Зеленський зазначив, що "Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту". Цитату Зеленського оприлюднила прес-служба Адміністрації Президента у Twitter.

      Напередодні аналогічні слова сказав Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська Солідарність". 

      Частина виступу Петра Порошенка під час з'їзду партії "Європейська Солідарність": дивіться відео

      Святослав Цеголко у себе на Facebook-сторінці порадив Зеленському найняти коректора і спічрайтера.

      Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка,
      – написав Цеголко.

      Мережею уже розповсюджувалася інформація, що шостий президент України свій виступ на iForum-2019 у Києві повністю запозичив з книжки Метью Барроуза The Future. Declassified. Журналісти 24 каналу з'ясовували, наскільки усі ці обвинувачення є доречними – читайте у нашому матеріалі.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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