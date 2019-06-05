Зеленский украл кусок речи Порошенко – видеодоказательство

Пресс-секретарь 5 Президента Украины Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате. Он утверждает, что Зеленский украл часть речи у предыдущего президента страны.

Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз.

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Зеленский отметил, что "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта". Цитату Зеленского обнародовала пресс-служба Администрации Президента в Twitter.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.

Накануне аналогичные слова сказал Петр Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность".

Часть выступления Петра Порошенко во время съезда партии "Европейская Солидарность": смотрите видео

Святослав Цеголко у себя на Facebook-странице посоветовал Зеленскому нанять корректора и спичрайтера.

Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко,

– написал Цеголко.

По сети уже распространялась информация, что шестой президент Украины свое выступление на iForum-2019 в Киеве полностью заимствовал из книги Мэтью Барроуза The Future. Declassified. Журналисты 24 канала выясняли, насколько все эти обвинения уместны – читайте в нашем материале.