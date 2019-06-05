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      Зеленский украл кусок речи Порошенко – видеодоказательство

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      Зеленский украл кусок речи Порошенко
      Зеленский украл кусок речи Порошенко / Getty Images

      Пресс-секретарь 5 Президента Украины Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате. Он утверждает, что Зеленский украл часть речи у предыдущего президента страны.

      Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз.

      Читайте также: Супрун ответила Зеленскому на неоднозначное заявление о ней в эфире

      Зеленский отметил, что "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта". Цитату Зеленского обнародовала пресс-служба Администрации Президента в Twitter.

      Накануне аналогичные слова сказал Петр Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность".

      Часть выступления Петра Порошенко во время съезда партии "Европейская Солидарность": смотрите видео

      Святослав Цеголко у себя на Facebook-странице посоветовал Зеленскому нанять корректора и спичрайтера.

      Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко,
      – написал Цеголко.

      По сети уже распространялась информация, что шестой президент Украины свое выступление на iForum-2019 в Киеве полностью заимствовал из книги Мэтью Барроуза The Future. Declassified. Журналисты 24 канала выясняли, насколько все эти обвинения уместны – читайте в нашем материале.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Курьезные новости Порошенко и Зеленский Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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