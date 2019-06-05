Зеленский украл кусок речи Порошенко – видеодоказательство
Пресс-секретарь 5 Президента Украины Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате. Он утверждает, что Зеленский украл часть речи у предыдущего президента страны.
Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз.
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Зеленский отметил, что "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта". Цитату Зеленского обнародовала пресс-служба Администрации Президента в Twitter.
Накануне аналогичные слова сказал Петр Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность".
Часть выступления Петра Порошенко во время съезда партии "Европейская Солидарность": смотрите видео
Святослав Цеголко у себя на Facebook-странице посоветовал Зеленскому нанять корректора и спичрайтера.
Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко,
– написал Цеголко.
По сети уже распространялась информация, что шестой президент Украины свое выступление на iForum-2019 в Киеве полностью заимствовал из книги Мэтью Барроуза The Future. Declassified. Журналисты 24 канала выясняли, насколько все эти обвинения уместны – читайте в нашем материале.