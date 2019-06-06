Скандал із ситуаційною кімнатою в АП: з’явились нові деталі щодо техніки

Частина техніки ситуативної кімнати Адміністрації Президента України не була інвентаризована. Інвентаризаціна комісія не має доступу до цих приміщень, щоб провести повний опис.

Ситуаційна кімната належить до режимних об’єктів, оскільки там обробляється інформація з обмеженим доступом, повідомили у Державному управлінні справами, пише "Радіо Свобода".

Читайте також: Порошенко прокоментував інцидент з плагіатом у промові Зеленського

У ДУС також повідомили, що у 2018 році на вимогу Адміністрації президента Державне управління справами надало частину техніки для ситуативної кімнати АП. Зокрема, йдеться про пересувну інтерактивну панель на стійці (додаткові відомості належать до інформації з обмеженим доступом) та три ноутбуки HP ProBook 470 G5.

Техніку для ситуативної кімнати АП тоді надало і Управління адміністративними будинками Державного управління справами. Йдеться про камеру для відеоконференц-зв’язку Cisco HD SX20.

На сьогодні вказане обладнання наявне та обліковується на балансах відповідно Державного управління справами та Управління адміністративними будинками Державного управління справами,

– зазначили у ДУС.

Зазначимо, через історію із технікою правоохоронці вже розпочали провадження через зникнення техніки з ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. У Зеленського також допускають, що також могла зникнути і "секретна інформація".

Що і чому зникло із АП?Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк зняв відео, на якому показав майже порожню ситуативну кімнату Адміністрації Президента. Він стверджує, що звідти зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Натомість У п’ятого президента Петра Порошенка запевнили, що обладнання було орендоване за його гроші і повернуте орендодавцю. А ще – жодної секретної інформації на серверах не було.