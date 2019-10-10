Скандал с Трампом может помочь украинскому олигарху

Украинский скандал в США только набирает обороты. В Палате представителей запустили сразу три расследования в отношении действий Дональда Трампа и его администрации. О том, как громкий скандал разоблачает нелицеприятную правду о политической борьбе в США и в Украине и как это может помочь украинскому олигарху – читайте в материале 24 канала.

Трамп ищет способ избежать импичмента

Сейчас команда Дональда Трампа, чтобы отвлечь внимание от главной темы скандала, пытается пересмотреть не сами выборы 2016 года, а процесс президентских гонок.

К слову: Администрация Трампа официально отказалась сотрудничать по делу об импичменте

Личный адвокат президента Руди Джулиани даже ездил в тюрьму к осужденному бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту. Все, чтобы насобирать данные о возможном вмешательстве Украины в этот процесс на стороне демократов.

Кто такой Пол Манафорт? Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств.



Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента Януковича.

"На этом пути мы дошли до того печального момента, когда личный адвокат президента проводит консультации с осужденным преступником. Это какая-то странная стратегия, направленная на то, чтобы создать такой себе яркий прецедент, чтобы отвлечь наше внимание от России и направить его на Украину и обвинить ее во всем – от хакерских атак до размещения пропаганды в соцсетях и поддержки Хиллари Клинтон", – рассказал экс-ассистент директора отдела контрразведки ФБР Франк Фильюцци.

Помощь украинских политиков

А помогают Руди Джулиани в этом украинские политики. При этом прикрываются национальными интересами. Так, бывший генпрокурор Юрий Луценко в начале 2018 года ездил в США. Объясняя, что как частное лицо, потому что был в отпуске. И говорил на частных встречах с Джулиани о возможности расследовать вывод средств из Украины командой Януковича. Между тем предложил личному адвокату Трампа факты, которые свидетельствуют о якобы попытках вмешательства украинских политиков в американские выборы

Интересно! Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы

"Есть зафиксированный факт того, что наши политики и госслужащие пытались повлиять на американские выборы в пользу Хиллари Клинтон. Об этом прямо в телевизионном интервью говорит директор НАБУ Сытник – он прямо в телевизор говорит, что "Трамп пророссийский, а Хиллари была бы лучше", – рассказал Луценко.



Юрий Луценко

Версию Юрия Луценко поддерживает и народный депутат Андрей Деркач. Он обнародовал данные, которые по его мнению свидетельствуют о том, что посольство США контролировало НАБУ, а украинские чиновники пытались повлиять на выборы американского президента.



Андрей Деркач

Но это дело так и не расследовали. Как утверждает Юрий Луценко, потому что в Украине нет соответствующих законов, которые бы позволяли проводить производство в таких случаях. Впрочем бывший депутат Сергей Лещенко говорит, что как таковых доказательств у бывшего генпрокурора просто не могло быть, потому что вмешательство не происходило. А появление компромата от Андрея Деркача, который поддерживает связи с Юрием Луценко еще с 2004 года, не случайно.

Кому из украинских олигархов скандал "сыграет на руку"

Парадоксально, но весь этот шум вокруг давления Трампа на Украину и поиска им врагов в нашем государстве, может сыграть на руку украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Сейчас тот ожидает экстрадиции из Австрии в США.

Что известно о Дмитрии Фирташе? Украинский олигарх ожидает решения об экстрадиции в Америку, где против него выдвинуто уголовное обвинение, как против руководителя организованной преступной группировки.

Фирташ сменил команду своей защиты: нанял адвокатов, которые в свое время работали с Джулиани. Те уже подали заявление на пересмотр его дела в Земельном суде Вены. В нем ссылаются на давление на Украину со стороны администрации предшественника Трампа – Обамы.