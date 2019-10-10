Скандал с Трампом может помочь украинскому олигарху
Украинский скандал в США только набирает обороты. В Палате представителей запустили сразу три расследования в отношении действий Дональда Трампа и его администрации. О том, как громкий скандал разоблачает нелицеприятную правду о политической борьбе в США и в Украине и как это может помочь украинскому олигарху – читайте в материале 24 канала.
Трамп ищет способ избежать импичмента
Сейчас команда Дональда Трампа, чтобы отвлечь внимание от главной темы скандала, пытается пересмотреть не сами выборы 2016 года, а процесс президентских гонок.
К слову: Администрация Трампа официально отказалась сотрудничать по делу об импичменте
Личный адвокат президента Руди Джулиани даже ездил в тюрьму к осужденному бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту. Все, чтобы насобирать данные о возможном вмешательстве Украины в этот процесс на стороне демократов.
Кто такой Пол Манафорт? Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств.
Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента Януковича.
"На этом пути мы дошли до того печального момента, когда личный адвокат президента проводит консультации с осужденным преступником. Это какая-то странная стратегия, направленная на то, чтобы создать такой себе яркий прецедент, чтобы отвлечь наше внимание от России и направить его на Украину и обвинить ее во всем – от хакерских атак до размещения пропаганды в соцсетях и поддержки Хиллари Клинтон", – рассказал экс-ассистент директора отдела контрразведки ФБР Франк Фильюцци.
Помощь украинских политиков
А помогают Руди Джулиани в этом украинские политики. При этом прикрываются национальными интересами. Так, бывший генпрокурор Юрий Луценко в начале 2018 года ездил в США. Объясняя, что как частное лицо, потому что был в отпуске. И говорил на частных встречах с Джулиани о возможности расследовать вывод средств из Украины командой Януковича. Между тем предложил личному адвокату Трампа факты, которые свидетельствуют о якобы попытках вмешательства украинских политиков в американские выборы
Интересно! Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
"Есть зафиксированный факт того, что наши политики и госслужащие пытались повлиять на американские выборы в пользу Хиллари Клинтон. Об этом прямо в телевизионном интервью говорит директор НАБУ Сытник – он прямо в телевизор говорит, что "Трамп пророссийский, а Хиллари была бы лучше", – рассказал Луценко.
Юрий Луценко
Версию Юрия Луценко поддерживает и народный депутат Андрей Деркач. Он обнародовал данные, которые по его мнению свидетельствуют о том, что посольство США контролировало НАБУ, а украинские чиновники пытались повлиять на выборы американского президента.
Андрей Деркач
Но это дело так и не расследовали. Как утверждает Юрий Луценко, потому что в Украине нет соответствующих законов, которые бы позволяли проводить производство в таких случаях. Впрочем бывший депутат Сергей Лещенко говорит, что как таковых доказательств у бывшего генпрокурора просто не могло быть, потому что вмешательство не происходило. А появление компромата от Андрея Деркача, который поддерживает связи с Юрием Луценко еще с 2004 года, не случайно.
Кому из украинских олигархов скандал "сыграет на руку"
Парадоксально, но весь этот шум вокруг давления Трампа на Украину и поиска им врагов в нашем государстве, может сыграть на руку украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Сейчас тот ожидает экстрадиции из Австрии в США.
Что известно о Дмитрии Фирташе? Украинский олигарх ожидает решения об экстрадиции в Америку, где против него выдвинуто уголовное обвинение, как против руководителя организованной преступной группировки.
Фирташ сменил команду своей защиты: нанял адвокатов, которые в свое время работали с Джулиани. Те уже подали заявление на пересмотр его дела в Земельном суде Вены. В нем ссылаются на давление на Украину со стороны администрации предшественника Трампа – Обамы.
Выбор редакции
-
Кто из нынешней власти саботирует работу Киевсовета: громкое заявление Кличко9 октября , 22:36
-
"Решалы", которые хотят обогащаться,– Шабунин сказал, кто блокирует отмену неприкосновенности9 октября , 21:48
-
История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии9 октября , 21:43