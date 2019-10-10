Скандал з Трампом може допомогти українському олігарху

Український скандал у США лише набирає обертів. В Палаті представників запустили відразу три розслідування щодо дій Дональда Трампа та його адміністрації. Про те, як гучний скандал викриває непоказну правду про політичну боротьбу у США та в Україні і як це може допомогти українському олігархові – читайте у матеріалі 24 каналу.

Трамп шукає спосіб уникнути імпічменту

Нині команда Дональда Трампа, аби відволікти увагу від головної теми скандалу, намагається переглянути не самі вибори 2016 року, а процес президентських перегонів.

До слова: Адміністрація Трампа офіційно відмовилася співпрацювати у справі про імпічмент

Особистий адвокат президента Руді Джуліані навіть їздив у в'язницю до засудженого колишнього глави передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Все, аби назбирати дані щодо можливого втручання України в цей процес на боці демократів.

Хто такий Пол Манафорт?Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств.



Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення експрезидента Януковича.

"На цьому шляху ми дійшли до того сумного моменту, коли особистий адвокат президента проводить консультації із засудженим злочинцем. Це якась дивна стратегія, спрямована на те, аби створити такий собі яскравий прецедент, аби відволікти нашу увагу від Росії і спрямувати її на Україну і звинуватити її у всьому – від хакерських атак до розміщення пропаганди в соцмережах і підтримки Хілларі Клінтон", – розповів ексасистент директора відділу контррозвідки ФБР Франк Фільюцці.

Допомога українських політиків

А допомагають Руді Джуліані у цьому українські політики. При цьому прикриваються національними інтересами. Так, колишній генпрокурор Юрій Луценко на початку 2018 року їздив до США. Пояснюючи, що як приватна особа, бо був у відпустці. І говорив на приватних зустрічах з Джуліані про можливість розслідувати виведення коштів з України командою Януковича. Натомість запропонував особистому адвокату Трампа факти, які свідчать про начебто спроби втручання українських політиків в американські вибори

Цікаво! Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори

"Є зафіксований факт того, що наші політики і держслужбовці намагалися вплинути на американські вибори на користь Гілларі Клінтон. Про це прямо у телевізійному інтерв'ю говорить директор НАБУ Ситник – він прямо в телевізор говорить, що "Трамп проросійський, а Гілларі була би краще", – розповів Луценко.



Юрій Луценко

Версію Юрія Луценка підтримує і народний депутат Андрій Деркач. Він оприлюднив дані, які на його думку свідчать про те, що посольство США контролювало НАБУ, а українські чиновники намагалися вплинути на вибори американського президента.



Андрій Деркач

Але цю справу так і не розслідували. Як стверджує Юрій Луценко, бо в Україні немає відповідних законів, які б дозволяли проводити провадження в таких випадках. Втім колишній депутат Сергій Лещенко каже, що як таких доказів у колишнього генпрокурора просто не могло бути, бо втручання не відбувалося. А поява компромату від Андрія Деркача, який підтримує зв'язки з Юрієм Луценком ще з 2004 року, не випадкова.

Кому з українських олігархів скандал "зіграє на руку"

Парадоксально, але весь цей галас довкола тиску Трампа на Україну і пошуку ним ворогів у нашій державі, може зіграти на руку українському олігарху Дмитрові Фірташу. Зараз той очікує на екстрадицію з Австрії до США.

Що відомо про Дмитра Фірташа?Український олігарх, який очікує на рішення про екстрадицію до Америки, де проти нього висунуто кримінальне обвинувачення, як проти керівника організованого злочинного угрупування.

Фірташ змінив команду свого захисту: найняв адвокатів, які свого часу працювали з Джуліані. Ті вже подали заяву на перегляд його справи у Земельному суді Відня. В ній посилаються на тиск на Україну з боку адміністрації попередника Трампа – Обами.