Скандал в Херсоне: люди протестуют против переименования улицы в честь активистки Гандзюк
К зданию городского совета Херсона горожане вышли на митинг против переименования улицы в честь убитой активистки Екатерины Гандзюк. Они недовольны тем, что ранее отказались назвать улицу в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса.
На протест вышли около 30 человек, передает сайт Громадское.
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Митингующие заявили, что Екатерина Гандзюк не достойна того, чтобы ее именем называли любую улицу в ее родном городе, где очень много плохого о ней помнят. А тем более улицу Лютеранскую, которую она не захотела назвать именем погибшего героя Руслана Сторчеуса.
Кроме того, городского голову Херсона Владимира Миколаенко облили водой.
Те обвинения, которые звучали – откровенная ложь. Те, кто больше всего там выступал, ни дня не находился на Майдане, в отличие от Екатерины. Это позиция интернет-сообщества – "герои" у телевизора. Мы чтим наших героев, вот насчет Руслана — в его честь был сделан хороший сквер. Депутаты решили, что та улица, о которой идет речь, будет названа именем Екатерины,
– ответил Николаенко.
Депутат горсовета Дмитрий Ильченко заверил, что улица была переименована с нарушением процедуры.
Что известно об убийстве Гандзюк?
Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице. В ее убийстве подозревают депутата Владислава Мангера.
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