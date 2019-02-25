Скандал в Херсоне: люди протестуют против переименования улицы в честь активистки Гандзюк

К зданию городского совета Херсона горожане вышли на митинг против переименования улицы в честь убитой активистки Екатерины Гандзюк. Они недовольны тем, что ранее отказались назвать улицу в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса.

На протест вышли около 30 человек, передает сайт Громадское.

Читайте также: Активистам инициативы "Кто заказал Гандзюк?" открыто угрожают

Митингующие заявили, что Екатерина Гандзюк не достойна того, чтобы ее именем называли любую улицу в ее родном городе, где очень много плохого о ней помнят. А тем более улицу Лютеранскую, которую она не захотела назвать именем погибшего героя Руслана Сторчеуса.

У міськраді Херсона відбувається мітинг проти перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк pic.twitter.com/JLBXlNSuq1 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 лютого 2019 р.

Кроме того, городского голову Херсона Владимира Миколаенко облили водой.

Те обвинения, которые звучали – откровенная ложь. Те, кто больше всего там выступал, ни дня не находился на Майдане, в отличие от Екатерины. Это позиция интернет-сообщества – "герои" у телевизора. Мы чтим наших героев, вот насчет Руслана — в его честь был сделан хороший сквер. Депутаты решили, что та улица, о которой идет речь, будет названа именем Екатерины,

– ответил Николаенко.

Депутат горсовета Дмитрий Ильченко заверил, что улица была переименована с нарушением процедуры.

Что известно об убийстве Гандзюк?

Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице. В ее убийстве подозревают депутата Владислава Мангера.

Смотрите видео: почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк