Скандал у Херсоні: люди протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Гандзюк

До будівлі міської ради Херсона містяни вийшли на мітинг проти перейменування вулиці на честь вбитої активістки Катерини Гандзюк. Вони невдоволені тим, що раніше вулицю відмовилися назвати на честь загиблого учасника бойових дій Руслана Сторчеуса.

На протест вийшли близько 30 людей, передає сайт Громадське.

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Мітингувальники заявили, що Катерина Гандзюк не гідна того, щоб її ім’ям називали будь-яку вулицю в її рідному місті, де дуже багато поганого про неї пам’ятають. А тим паче вулицю Лютеранську, яку вона не захотіла назвати іменем загиблого героя Руслана Сторчеуса.

У міськраді Херсона відбувається мітинг проти перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк pic.twitter.com/JLBXlNSuq1 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 лютого 2019 р.

Окрім того, міського голову Херсона Володимира Миколаєнка облили водою.

Ті звинувачення, які лунали – відверта брехня. Ті хто найбільше там виступав, жодного дня не перебував на Майдані, на відміну від Катерини. Це позиція інтернет-спільноти – "герої" біля телевізора. Ми шануємо наших героїв, от щодо Руслана — на його честь було зроблено гарний сквер. Депутати вирішили, що та вулиця, про яку йдеться, буде названа ім’ям Катерини,

– відповів Миколаєнко.

Депутат міськради Дмитро Ільченко запевнив, що вулиця була перейменована з порушенням процедури.

Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні. У її вбивстві підозрюють депутата Владислава Мангера.

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