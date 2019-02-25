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      Скандал у Херсоні: люди протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Гандзюк

      2043 Читать новость на русском
      Херсонці протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк
      Херсонці протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк / Громадське

      До будівлі міської ради Херсона містяни вийшли на мітинг проти перейменування вулиці на честь вбитої активістки Катерини Гандзюк. Вони невдоволені тим, що раніше вулицю відмовилися назвати на честь загиблого учасника бойових дій Руслана Сторчеуса.

      На протест вийшли близько 30 людей, передає сайт Громадське.

      Читайте також: Активістам ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" відкрито погрожують

      Мітингувальники заявили, що Катерина Гандзюк не гідна того, щоб її ім’ям називали будь-яку вулицю в її рідному місті, де дуже багато поганого про неї пам’ятають. А тим паче вулицю Лютеранську, яку вона не захотіла назвати іменем загиблого героя Руслана Сторчеуса.

      Окрім того, міського голову Херсона Володимира Миколаєнка облили водою.

      Ті звинувачення, які лунали – відверта брехня. Ті хто найбільше там виступав, жодного дня не перебував на Майдані, на відміну від Катерини. Це позиція інтернет-спільноти – "герої" біля телевізора. Ми шануємо наших героїв, от щодо Руслана — на його честь було зроблено гарний сквер. Депутати вирішили, що та вулиця, про яку йдеться, буде названа ім’ям Катерини,
      – відповів Миколаєнко.

      Депутат міськради Дмитро Ільченко запевнив, що вулиця була перейменована з порушенням процедури.

      Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні. У її вбивстві підозрюють депутата Владислава Мангера.

      Дивіться відео: чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Херсона Справа Катерини Гандзюк Протести
      Джерело: 24 канал
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