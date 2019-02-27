Скандал в "Укроборонпроме": двух директоров отстранили

"Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с резонансным расследованием о хищении в оборонке.

Директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей, говорится в сообщении на официальном сайте "Укроборонпрома".

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Такое решение было принято "в связи со значительным общественным резонансом, вызванным обнародованной в СМИ информацией". В то же время в концерне отмечают, что имеют за цель обеспечить условия для проведения соответствующего расследования правоохранительными органами.

Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следователям всю необходимую информацию,

– говорится сообщении.

Руководство уверяет, что заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом.

Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины?Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Смотрите видео расследования о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины:

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