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      Скандал в "Укроборонпроме": двух директоров отстранили

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      Скандал в "Укроборонпроме": двух директоров отстранили
      Скандал в "Укроборонпроме": двух директоров отстранили / 24 канал

      "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с резонансным расследованием о хищении в оборонке.

      Директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей, говорится в сообщении на официальном сайте "Укроборонпрома".

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      Такое решение было принято "в связи со значительным общественным резонансом, вызванным обнародованной в СМИ информацией". В то же время в концерне отмечают, что имеют за цель обеспечить условия для проведения соответствующего расследования правоохранительными органами.

      Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следователям всю необходимую информацию,
      – говорится сообщении.

      Руководство уверяет, что заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом.

      Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины?Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.

      Смотрите видео расследования о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины:

      Коррупционный скандал в "Укроборонпроме": последние новости

       
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      Теги: Новости Украины Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости политики Расследования Коррупция СНБО Журналисты
      Источник: 24 канал
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