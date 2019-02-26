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      Скандал в Верховной Раде: Сыроид в знак протеста ушла с заседания парламента

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      Вице-спикер парламента Оксана Сироид
      Вице-спикер парламента Оксана Сироид / samopomich.ua

      Из-за президентских выборов в Верховной Раде разгорелся скандал. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид в знак протеста покинула согласительный совет. Конфликт произошел из-за представительницы президента в парламенте Ирины Луценко, которая на заседании согласительного совета представляла предвыборную программу президента и критиковала оппонентов.

      Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид отметила, что ее возмутило поведение жены Генпрокурора Юрия Луценко Ирины, которая является представителем президента в парламенте. В конце концов Ирина Луценко просто на заседании начала анализировать предвыборную программу кандидатов в президенты, сравнивая ее с программой Порошенко.

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      В то же время, председателю парламента Андрею Парубию напомнили, что он обещал перебивать предвыборную агитацию в Раде, а также выключать микрофоны. Но он сказал, что должен это делать только во время обсуждений законопроектов.

      Однако это только один из скандалов, который разгорелся в Верховной Раде. Председатель фракции "БПП" Артур Герасимов требовал ответственности для лидера "Батькивщины", которая якобы готовилась подкупать избирателей. К слову, на прошлой неделе СБУ провела более 30 обысков и якобы разоблачила пирамиду подкупа, которую готовили два депутата от "Батькивщины" Руслан Богдан и Валерий Дубиль.

      Нам не понятно по каким причинам правоохранительные органы не назвали ни имен депутатов, ни политсилы, которую они представляют. Очевидно, что нескольконедельная шумиха Юлии Владимировны, что кто-то скупает голоса, имела целью отвлечь внимание и прикрыть ее собственную преступную схему с незаконно финансирования избирательной кампании,
      – сказал председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

      Зато Тимошенко отметила, что все обыски ГПУ – это политический заказ. Также она добавила, что подкупом избирателей занимается команда президента.

      Тимошенко

      Юлия Тимошенко

      Кроме того, Артур Герасимов обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в его бездействии в отношении преступлений против майдановцев. Вместе с тем, сам Арсен Аваков отчитался, как в полиции следит, не нарушают закона кандидаты.

      Напоследок Аваков пообещал зарегистрировать в парламенте законопроект, который усилит ответственность за подкуп избирателей. На этой же неделе Рада будет рассматривать инициативу о штрафах за нарушение избирательных правил.

      Смотрите видео: скандалы и обвинения на заседании парламента

       

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Арсен Аваков ГПУ Скандал Новости политики Выборы Президента 2019 Юрий Луценко Юлия Тимошенко - новости Ирина Луценко Оксана Сыроид
      Источник: 24 канал
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