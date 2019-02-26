Скандал у Верховній Раді: Сироїд на знак протесту пішла з засідання парламенту

Через президентські вибори у Верховній Раді розгорівся скандал. Віце-спікер парламенту Оксану Сироїд на знак протесту покинула погоджувальну раду. Конфлікт трапився через представницю президента в парламенті Ірина Луценко, яка на засіданні погоджувальної ради представляла передвиборчу програму президенти і критикувала опонентів.

Заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд зазначила, що її обурила поведінка дружини Генпрокурора Юрія Луценка Ірина, яка є представницею президента в парламенті. Зрештою Ірина Луценко просто на засіданні почала аналізувати передвиборчу програму кандидатів у президенти, порівнюючи її з програмою Порошенка.

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Водночас, голові парламенту Андрію Парубію нагадали, що він обіцяв перебивати передвиборчу агітацію у Раді, а також вимикати мікрофони. Та він сказав, що має це робити лише під час обговорень законопроектів.

Проте це лише один зі скандалів, який розгорівся у Верховній Раді. Голова фракції "БПП" Артур Герасимов вимагав відповідальності для лідерки "Батьківщини", яка ніби готувалась підкуповувати виборців. До слова, минулого тижня СБУ провела понад 30 обшуків і нібито викрила піраміду з підкупу, яку готували два депутати від "Батьківщини" Руслан Богдан та Валерій Дубіль.

Нам не зрозуміло з яких причин правоохоронні органи не назвали ані імен депутатів, ані політсили, яку вони представляють. Очевидно, що кількатижневий галас Юлії Володимирівни, що хтось скуповує голоси, мав на меті відволікти увагу і прикрити її власну злочинну схему з незаконно фінансування виборчої кампанії,

– сказав голова фракції "БПП" Артур Герасимов.

Натомість Тимошенко наголосила, що усі обшуки ГПУ – це політичне замовлення. Також вона додала, що підкупом виборців займається команда президента.



Юлія Тимошенко

Крім того, Артур Герасимов звинуватив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у його бездіяльності щодо злочинів проти майданівців. Водночас, сам Арсен Аваков відзвітував, як у поліції стежить, чи не порушують закону кандидати.

На останок Аваков пообіцяв зареєструвати в парламенті законопроект, який посилить відповідальність за підкуп виборців. Цього ж тижня Рада розглядатиме ініціативу про штрафи за порушення виборчих правил.

Дивіться відео: скандали та звинувачення на засіданні парламенту