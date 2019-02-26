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      Скандал у Верховній Раді: Сироїд на знак протесту пішла з засідання парламенту

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      Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд
      Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд / samopomich.ua

      Через президентські вибори у Верховній Раді розгорівся скандал. Віце-спікер парламенту Оксану Сироїд на знак протесту покинула погоджувальну раду. Конфлікт трапився через представницю президента в парламенті Ірина Луценко, яка на засіданні погоджувальної ради представляла передвиборчу програму президенти і критикувала опонентів.

      Заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд зазначила, що її обурила поведінка дружини Генпрокурора Юрія Луценка Ірина, яка є представницею президента в парламенті. Зрештою Ірина Луценко просто на засіданні почала аналізувати передвиборчу програму кандидатів у президенти, порівнюючи її з програмою Порошенка.

      Читайте також: Скільки заробляють міністри і депутати в Україні: відомі найвищі зарплати

      Водночас, голові парламенту Андрію Парубію нагадали, що він обіцяв перебивати передвиборчу агітацію у Раді, а також вимикати мікрофони. Та він сказав, що має це робити лише під час обговорень законопроектів.

      Проте це лише один зі скандалів, який розгорівся у Верховній Раді. Голова фракції "БПП" Артур Герасимов вимагав відповідальності для лідерки "Батьківщини", яка ніби готувалась підкуповувати виборців. До слова, минулого тижня СБУ провела понад 30 обшуків і нібито викрила піраміду з підкупу, яку готували два депутати від "Батьківщини" Руслан Богдан та Валерій Дубіль.

      Нам не зрозуміло з яких причин правоохоронні органи не назвали ані імен депутатів, ані політсили, яку вони представляють. Очевидно, що кількатижневий галас Юлії Володимирівни, що хтось скуповує голоси, мав на меті відволікти увагу і прикрити її власну злочинну схему з незаконно фінансування виборчої кампанії,
      – сказав голова фракції "БПП" Артур Герасимов.

      Натомість Тимошенко наголосила, що усі обшуки ГПУ – це політичне замовлення. Також вона додала, що підкупом виборців займається команда президента.

      Тимошенко
      Юлія Тимошенко

      Крім того, Артур Герасимов звинуватив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у його бездіяльності щодо злочинів проти майданівців. Водночас, сам Арсен Аваков відзвітував, як у поліції стежить, чи не порушують закону кандидати. 

      На останок Аваков пообіцяв зареєструвати в парламенті законопроект, який посилить відповідальність за підкуп виборців. Цього ж тижня Рада розглядатиме ініціативу про штрафи за порушення виборчих правил. 

      Дивіться відео: скандали та звинувачення на засіданні парламенту

       

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      25 лютого
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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Скандал ГПУ Арсен Аваков Оксана Сироїд Ірина Луценко Юлія Тимошенко - новини Юрій Луценко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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