22:59
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, сегодня
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Скандал вокруг Конституционного Суда продолжается: Шевчук написал заявление в ГБР на Тупицкого

      36 Читати новину українською
      Шевчук написал заявление в ГБР
      Шевчук написал заявление в ГБР / Коллаж 24 канала

      Станислава Шевчука суд 11 октября восстановил в должности главы Конституционного Суда. 16 октября Шевчук пошел на работу, но его не впустили. Возмущенный судья написал заявление в Государственное бюро расследований о незаконных действиях Александра Тупицкого. Именно Тупицкий фактически является руководителем КСУ.

      Судья вызвал полицию и зафиксировал факт того, что его не пустили на работу. Об этом Станислав Шевчук сам рассказал в эфире программы "Нині вже" на Hromadske.

      Напомним, в сентябре Конституционный Суд получил новых главу и его заместителя

      Позиция Шевчука

      Восстановленный глава КСУ считает, что действующее руководство суда стремится затягивать дело.

      Шевчук пояснил: "Охрана сказала, что Тупицкий приказал, чтобы меня не впускали в помещение. Я зафиксировал этот факт и сегодня же обратился в ГБР с заявлением на господина Тупицкого о совершении уголовного правонарушения – невыполнение судебного решения".

      Я не мог представить, что Конституционный Суд не выполняет решений своих коллег, других судей,
      – отметил Шевчук.

      При этом возобновленный судья отметил, что "превращать это в некий акт клоунады" не намерен и надеется, что "коллеги не будут очень долго сопротивляться исполнению судебного решения".

      Что говорят в КСУ

      В Конституционном Суде заявили, что учреждение не имеет решения документа о восстановлении Станислава Шевчука на посту главы КСУ, заверенного гербовой печатью. Также этого решения нет в Едином государственном реестре судебных решений.

      Почему и когда Шевчука уволили из КСУ?14 мая 2019 года судьи КСУ с проявлением недоверия отправили Станислава Шевчука в отставку. Основанием для увольнения был вывод Комиссии по регламенту и этике о "системных и существенных нарушениях" в работе Шевчука, "пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КСУ".

      Новым председателем суда сразу выбрали Наталью Шапталу, чтобы не срывать процедуру инаугурации президента Зеленского. Впоследствии у нее истек срок полномочий, поэтому Шаптала подала заявление об отставке. 17 сентября 2019 года главой КСУ избрали Александра Тупицкого – перед тем заместителя Шапталы.

      Главные события в деле восстановления Шевчука:

      ► 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука на должности судьи и главы Конституционного суда.
      ► 12 октября Шевчук в фейсбуке рассказал о подковерных играх в КСУ.
      ► 16 октября восстановленный Шевчук решил прийти на работу, но его не пустили даже к зданию суда.

      Поэтому фактически теперь есть два главы КСУ и как ситуация решится – пока неизвестно.

      blog_ava
      Месть за погибших: украинские разведчики опубликовали видео ожесточенного боя с оккупантами
      сегодня
      2242
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Судьи Новости Украины Скандал Государственное бюро расследований Конституционный суд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      сегодня , 22:53 Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      Андрій Шляхтін 5
      Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      сегодня , 21:01 Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      Ярослав Голобородько 317
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня , 19:00 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 1095
      Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      сегодня , 18:36 Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      Роман Маселко 101
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      сегодня , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 247
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук