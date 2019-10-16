Скандал вокруг Конституционного Суда продолжается: Шевчук написал заявление в ГБР на Тупицкого

Станислава Шевчука суд 11 октября восстановил в должности главы Конституционного Суда. 16 октября Шевчук пошел на работу, но его не впустили. Возмущенный судья написал заявление в Государственное бюро расследований о незаконных действиях Александра Тупицкого. Именно Тупицкий фактически является руководителем КСУ.

Судья вызвал полицию и зафиксировал факт того, что его не пустили на работу. Об этом Станислав Шевчук сам рассказал в эфире программы "Нині вже" на Hromadske.

Напомним, в сентябре Конституционный Суд получил новых главу и его заместителя

Позиция Шевчука

Восстановленный глава КСУ считает, что действующее руководство суда стремится затягивать дело.

Шевчук пояснил: "Охрана сказала, что Тупицкий приказал, чтобы меня не впускали в помещение. Я зафиксировал этот факт и сегодня же обратился в ГБР с заявлением на господина Тупицкого о совершении уголовного правонарушения – невыполнение судебного решения".

Я не мог представить, что Конституционный Суд не выполняет решений своих коллег, других судей,

– отметил Шевчук.

При этом возобновленный судья отметил, что "превращать это в некий акт клоунады" не намерен и надеется, что "коллеги не будут очень долго сопротивляться исполнению судебного решения".

Что говорят в КСУ

В Конституционном Суде заявили, что учреждение не имеет решения документа о восстановлении Станислава Шевчука на посту главы КСУ, заверенного гербовой печатью. Также этого решения нет в Едином государственном реестре судебных решений.

Почему и когда Шевчука уволили из КСУ?14 мая 2019 года судьи КСУ с проявлением недоверия отправили Станислава Шевчука в отставку. Основанием для увольнения был вывод Комиссии по регламенту и этике о "системных и существенных нарушениях" в работе Шевчука, "пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КСУ".



Новым председателем суда сразу выбрали Наталью Шапталу, чтобы не срывать процедуру инаугурации президента Зеленского. Впоследствии у нее истек срок полномочий, поэтому Шаптала подала заявление об отставке. 17 сентября 2019 года главой КСУ избрали Александра Тупицкого – перед тем заместителя Шапталы.

Главные события в деле восстановления Шевчука:

► 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука на должности судьи и главы Конституционного суда.

► 12 октября Шевчук в фейсбуке рассказал о подковерных играх в КСУ.

► 16 октября восстановленный Шевчук решил прийти на работу, но его не пустили даже к зданию суда.

Поэтому фактически теперь есть два главы КСУ и как ситуация решится – пока неизвестно.