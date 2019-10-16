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      Скандал навколо Конституційного Суду триває: Шевчук написав заяву до ДБР на Тупицького

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      Шевчук написав заяву до ДБР
      Шевчук написав заяву до ДБР / Колаж 24 каналу

      Станіслава Шевчука суд 11 жовтня поновив на посаді голови Конституційного суду. 16 жовтня Шевчук пішов на роботу, але його не впустили. Обурений суддя написав заяву до Державного бюро розслідувань про незаконні дії Олександра Тупицького. Саме Тупицький фактично є керівником КСУ.

      Суддя викликав поліцію та зафіксував факт того, що його не пустили на роботу. Про це Станіслав Шевчук сам розповів у ефірі програми «Нині вже» на Hromadske.

      Нагадаємо, у вересні Конституційний Суд отримав нових голову та його заступника

      Позиція Шевчука

      Поновлений голова КСУ вважає, що чинне керівництво суду прагне затягувати справу.

      Шевчук пояснив: "Охорона сказала, що Тупицький наказав, щоб мене не впускали взагалі у приміщення. Я зафіксував цей факт і сьогодні ж звернувся до ДБР із заявою на пана Тупицького про скоєння кримінального правопорушення – невиконання судового рішення".

      Я не міг уявити, що Конституційний Суд не виконує рішень своїх колег, інших суддів,
      – наголосив Шевчук.

      При цьому поновлений суддя зазначив, що "перетворювати це у якийсь акт клоунади" не має наміру і сподівається, що "колеги не будуть дуже довго опиратися виконанню судового рішення".

      Що кажуть у КСУ

      У Конституційному Суді заявили, що установа не має рішення документу про поновлення Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ, завіреного гербовою печаткою. Також цього рішення нема в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

      Чому і коли Шевчука звільнили з КСУ?14 травня 2019 року судді КСУ з виявом недовіри відправили Станіслава Шевчука у відставку. Підставою для звільнення був висновок Комісії з регламенту та етики про "системні та істотні порушення" в роботі Шевчука, "нехтуванням обов'язками, що несумісно зі статусом судді КСУ".

      Новим головою суду одразу обрали Наталію Шапталу, аби не зривати процедуру інавгурації президента Зеленського. Згодом у неї збіг термін повноважень, тож Шаптала подала заяву про відставку. 17 вересня 2019 року головою КСУ обрали Олександра Тупицького – перед тим заступника Шаптали.

      Головні події у справі поновлення Шевчука:

      ► 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва поновив Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду.
      ► 12 жовтня Шевчук у фейсбуці розповів про підкилимні ігри в КСУ.
      ► 16 жовтня поновлений Шевчук вирішив прийти на роботу, але його не пустили навіть до будівлі суду.

      Тож фактично тепер є двоє очільників КСУ і як ситуація розв'яжеться – наразі невідомо.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Конституційний суд Судді Державне бюро розслідувань Скандал
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