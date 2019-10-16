Поновленого голову Конституційного суду Шевчука не пустили на роботу

Поновлений на посаді голови Конституційного суду Станіслав Шевчук 16 жовтня прийшов на роботу і вимагав допустити його на робоче місце. Проте в КС не пустили Шевчука на роботу і пояснили, чому.

Шевчуку роз’яснили, що Конституційний суд невідкладно почав вивчати питання його поновлення, повідомила пресслужба КС.

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У КС пояснили, що станом на 16 жовтня, коли Шевчук прийшов на роботу, було відсутнє рішення Окружного адмінсуду Києва щодо поновлення Шевчука на посаді, завірене гербовою печаткою, як цього вимагає чинне законодавство.

"Крім того, як скорочений, так і повний тексти рішення у цій справі відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень", – зауважили в Конституційному суді.

Там додали, що скорочена копія, яку приніс Шевчук, не завірена належним чином.

Що відомо про звільнення Шевчука і поновлення на посаді?

У травні судді Конституційного суду усунули Шевчука з посади голови КС. Причини усунення Шевчука:

Призначив 3 радників у КС, які не мали жодного стосунку до конституційного права, але були з бізнесової структури брата Шевчука. Під тиском інших суддів Шевчук скасував це розпорядження.

"Проштовхнув" рішення про неконституційність кримінальної статті про незаконне збагачення. При цьому висновок міжнародних фахівців з конституційного права свідчив, що стаття про незаконне збагачення відповідає Конституції.

Проте вже 11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду.