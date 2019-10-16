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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Восстановленного главу Конституционного суда Шевчука не пустили на работу

      2 Читати новину українською
      Станислава Шевчука не пустили на работу в Конституционный суд
      Станислава Шевчука не пустили на работу в Конституционный суд / bihus.info

      Восстановленный на должности председателя Конституционного суда Станислав Шевчук 16 октября пришел на работу и требовал допустить его на рабочее место. Однако в КС не пустили Шевчука на работу и объяснили почему.

      Шевчуку разъяснили, что Конституционный суд безотлагательно начал изучать вопрос его восстановления, сообщила пресс-служба КС.

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      В КС пояснили, что по состоянию на 16 октября, когда Шевчук пришел на работу, отсутствовало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Шевчука в должности, заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство.

      "Кроме того, как сокращенный, так и полный тексты решения по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений", - отметили в Конституционном суде.

      Там добавили, что сокращенная копия, которую принес Шевчук, не заверена надлежащим образом.

      Что известно об увольнении Шевчука и восстановлении в должности?

      В мае судьи Конституционного суда отстранили Шевчука с должности главы КС. Причины устранения Шевчука:

      • Назначил 3 советников в КС, которые не имели никакого отношения к конституционному праву, но были из бизнес-структуры брата Шевчука. Под давлением других судей Шевчук отменил это распоряжение.
      • "Протолкнул" решение о неконституционности уголовной статьи о незаконном обогащении. При этом вывод международных специалистов по конституционному праву свидетельствовал, что статья о незаконном обогащении соответствует Конституции.

      Однако уже 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука на посту председателя Конституционного суда.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Судьи Конституционный суд
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