Восстановленного главу Конституционного суда Шевчука не пустили на работу

Восстановленный на должности председателя Конституционного суда Станислав Шевчук 16 октября пришел на работу и требовал допустить его на рабочее место. Однако в КС не пустили Шевчука на работу и объяснили почему.

Шевчуку разъяснили, что Конституционный суд безотлагательно начал изучать вопрос его восстановления, сообщила пресс-служба КС.

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В КС пояснили, что по состоянию на 16 октября, когда Шевчук пришел на работу, отсутствовало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Шевчука в должности, заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство.

"Кроме того, как сокращенный, так и полный тексты решения по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений", - отметили в Конституционном суде.

Там добавили, что сокращенная копия, которую принес Шевчук, не заверена надлежащим образом.

Что известно об увольнении Шевчука и восстановлении в должности?

В мае судьи Конституционного суда отстранили Шевчука с должности главы КС. Причины устранения Шевчука:

Назначил 3 советников в КС, которые не имели никакого отношения к конституционному праву, но были из бизнес-структуры брата Шевчука. Под давлением других судей Шевчук отменил это распоряжение.

"Протолкнул" решение о неконституционности уголовной статьи о незаконном обогащении. При этом вывод международных специалистов по конституционному праву свидетельствовал, что статья о незаконном обогащении соответствует Конституции.

Однако уже 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука на посту председателя Конституционного суда.