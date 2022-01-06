Скандальная переправа в Буковине: на "слугу" пожаловались в Офис Президента

Нардеп от "Слуги народа" Максим Заремский заявил, что на него "настучали" в Офис Президента из-за затопленной переправы в Буковине. Мол, это сделал один из руководителей.

Об этом "слуга" сообщил в своей фейсбук-странице. По его словам, на него совершили ряд ложной клеветы, однако он так и не назвал конкретных персон.

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Заремский: Не нужно "сваливать" на меня

Заремский отметил, что о нем врут по поводу возмущений на Укравтодор, организации митингов и управления политсилы "Европейская Солидарность". "Никогда такого не делал, да еще и так подло", – заявил он.

Не нужно "сваливать" на меня такие вещи. Люди все видят. Сами организовались и просили помощи, которые и подхватили другие для пиара,

– подчеркнул "слуга".

Также Заремский подчеркнул, что обращается с предложениями и обращениями от людей по поводу сообщения еще с сентября. "Был, есть и буду с людьми, буду работать в пользу команды президента и партии", – написал депутат.

Максим Заремский: что известно

Максим Заремский стал депутатом Украины 9-го созыва от президентской партии. Его избрали в 2019 году в 202 избирательном округе на Буковине. Также он начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения Черновицкой облгосадминистрации.

Затопленная переправа на Буковине: коротко

В селе Глиница Черновицкой области из-за сильных дождей затопило переправу. Поэтому многие машины застряли, а людям приходится переходить реку вброд.

Возобновят переправу только тогда, когда упадет уровень воды в реке Прут. Однако когда это произойдет – неизвестно. Пока жителям остается только ждать.

Полиция подозревает группу буковинцев в присвоении денег из бюджета. Речь идет о сумме, предназначенной для ликвидации последствий наводнения.

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