Местные жители показали видеозаписи, на которых видно, что микроавтобус Volkswagen не мог тронуться с места. Людям пришлось вытаскивать автомобиль на берег с помощью транспортных средств.

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Журналисты пишут, что тем, кто хочет попасть на другой берег, приходится преодолевать реку пешим ходом.

В Черновицкой области затопило переправу / Видео издание "Молодой буковинец"

Стихийные бедствия в мире: последние новости

На Филиппинах бушевал тайфун "Рай". Число жертв удара стихии превысило 200 человек.

Сильные дожди и ливни повлекли за собой мощные наводнения на северо-востоке Бразилии. В штате Баия пришлось временно переселить 11 тысяч человек. Ливни унесли жизни 17 человек

По нескольким американским штатам пронеслась серия торнадо. Число жертв превысило семь десятков. В пострадавших регионах была объявлена чрезвычайная ситуация.

Последствия сокрушительного торнадо в Кентукки: смотрите видео