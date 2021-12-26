Ливни унесли жизни 17 человек с ноября. Последняя жертва стихии была 23 декабря.
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В штате Баия проводят операцию по спасению
Мощные дожди обрушились на 19 городов. Более 11 тысяч жителей были вынуждены временно переселиться. Власти Байи начали операцию по спасению: привлекли самолеты и специальное оборудование.
Мы полностью мобилизованы, принимаем все меры для обеспечения необходимой поддержки пострадавшим от сильных дождей, которые обрушились на Баию в это Рождество,
– сказал в видеообращении губернатор штата Руи Коста.
17 дорог в штате заблокированы или затоплены. Некоторые из автодорог просто завалило из-за оползней.
Больше всего пострадал штат Баия / Фото AFP
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- 20 декабря наводнение на юге Турции разрушило мосты и затопило дома.
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