Зливи забрали життя 17 людей з листопада. Остання жертва стихії була 23 грудня.

Раніше Тайфун Рай перетворив Філіппіни на пекло: загинули майже 400 людей

У штаті Баїя проводять операцію з порятунку

Потужні дощі обрушились на 19 міст. Понад 11 тисяч місцевих жителів були змушені тимчасово переселитись. Влада Байї розпочала операцію з порятунку: залучили літаки та спеціальне обладнання.

Ми повністю мобілізовані, вживаємо всіх заходів для забезпечення необхідної підтримки постраждалим від сильних дощів, які обрушилися на Баїю цього Різдва,

– сказав у відеозверненні губернатор штату Руї Коста.

17 доріг у штаті заблоковані або затоплені. Деякі з автошляхів просто завалило через зсуви ґрунту.

Зверніть увагу! За словами місцевої влади, кількість опадів у грудні в столиці Баїї Сальвадорі до 24 грудня становила 250 міліметрів, що в 5 разів перевищує історичний середній показник.

Найбільше постраждав штат Баїя / Фото AFP

Дивіться відео жахливої повені у Бразилії / Відео з твітера:

Стихійні лиха у світі: коротко про останні