Зливи забрали життя 17 людей з листопада. Остання жертва стихії була 23 грудня.
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У штаті Баїя проводять операцію з порятунку
Потужні дощі обрушились на 19 міст. Понад 11 тисяч місцевих жителів були змушені тимчасово переселитись. Влада Байї розпочала операцію з порятунку: залучили літаки та спеціальне обладнання.
Ми повністю мобілізовані, вживаємо всіх заходів для забезпечення необхідної підтримки постраждалим від сильних дощів, які обрушилися на Баїю цього Різдва,
– сказав у відеозверненні губернатор штату Руї Коста.
17 доріг у штаті заблоковані або затоплені. Деякі з автошляхів просто завалило через зсуви ґрунту.
Найбільше постраждав штат Баїя / Фото AFP
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Стихійні лиха у світі: коротко про останні
- 20 грудня повінь на півдні Туреччини зруйнувала мости та затопила будинки.
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- Кількома штатами США пронеслась серія торнадо. Кількість жертв перевищила 7 десятків. У постраждалих регіонах оголосили надзвичайну ситуацію.