О своем законопроекте она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов. В то же время отметила, что пока не вносит его на рассмотрение народных депутатов.

Раньше Люблю людей и уважаю врагов, – Третьякова вступила в перепалку с Батенко

Размышления Третьяковой о смерти

Третьякова подчеркнула, что отношения человека со смертью – это очень интересная тема, а эвтаназия – это и очень чувствительная. Мол, в Европе ее открыто обсуждают, а в Украине пока к этому, очевидно, не готовы. "Слуга народа" отметила, что каждый в мире сталкивается со смертью близких людей или просто знакомых.

Нет такого человека, который с таким явлением не сталкивался. Как человек должен реагировать на это... Ну, по-разному. Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни,

– подчеркнула политик.

Отметим, что Третьякова ранее спровоцировала скандал из-за смерти Полякова. Нардеп умер в ночь на 8 октября. Ему стало плохо в такси. Комментируя трагическое известие, "слуга народа" заявила, что " одним врагом стало меньше". Такие слова возмутили многих нардепов, а глава фракции Давид Арахамия извинился за коллегу.

Третьякова о смерти Полякова: смотрите видео

Депутат о возможном отстранении

После скандала, который разгорелся вокруг Третьяковой, ряд нардепов призвали отстранить ее от участия в заседаниях на 5 дней. Все фракции парламента подписали соответствующее обращение, но оно потерялось. Арахамия заявил, что готов снова внести аналогичное письмо.

"Мы же не отстраняем депутатов, которые людей "скотыняками" называли (вероятно, речь идет об Олеге Ляшко – 24 канал). Это ведь тоже оскорбление. Мы не отстраняем тех, кто говорит, что в Раде кто-то "тявкает и визжит". Посмотрите на стенограммы, какие оскорбления льются с трибун", – прокомментировала Третьякова.

Обратите внимание! Арахамия не считает, что Третьякову после скандальных заявлений о смерти Полякова нужно снимать с должности главы парламентского комитета по вопросам социальной политики.