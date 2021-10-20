Про свій закопроєкт вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів. Водночас зазначила, що наразі не вносить його на розгляд народних депутатів.

Раніше Люблю людей і поважаю ворогів, – Третьякова вступила в перепалку з Батенком

Роздуми Третьякової про смерть

Третьякова підкреслила, що відносини людини зі смертю – це дуже цікава тема, а евтаназія – це й дуже чутлива. Мовляв, в Європі її відкрито обговорюють, а в Україні наразі до цього, очевидно, не готові. "Слуга народу" зазначила, що кожен у світі стикається зі смертю близьких людей чи просто знайомих.

Немає такої людини, яка с таким явищем не стикалася. Як людина має реагувати на це… Ну, по-різному. Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя,

– наголосила політикиня.

Зазначимо, що Третьякова раніше спровокувала скандал через смерть Полякова. Нардеп помер вночі проти 8 жовтня. Йому стало погано у таксі. Коментуючи трагічну звістку, "слуга народу" заявила, що "одним ворогом стало менше". Такі слова обурили багатьох нардепів, а голова фракції Давид Арахамія вибачився за колегу.

Третьякова про смерть Полякова: дивіться відео

Депутатка про можливе відсторонення

Після скандалу, який розгорівся навколо Третьякової, низка нардепів закликали відсторонити від участі в засіданнях на 5 днів. Усі фракції парламенту підписали відповідне звернення, але воно загубилося. Арахамія заявив, що готовий знову внести аналогічний лист.

"Ми ж не відсторонюємо депутатів, які людей "скотиняками" називали (ймовірно, мовиться про Олега Ляшка – 24 канал). Це ж теж образа. Ми не відсторонюємо тих, хто каже, що у Раді хтось "тявкає та верещить". Подивіться на стенограми, які образи ллються з трибун", – прокоментувала Третьякова.

Зверніть увагу! Арахамія не вважає, що Третьякову після скандальних заяв про смерть Полякова потрібно знімати з посади голови парламентського комітету з питань соціальної політики.