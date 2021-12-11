Скандальная звезда погасла: "министра" Крыма Новосельскую будут судить в Москве

Арина Новосельская шокировала своей неосведомленностью и ругалась на заседании правительства. Это не полный перечень того, чем прославилась бывшая "министр культуры" подконтрольного России правительства Крыма.

Именно она возродила для крымчан старый анекдот о министерстве и прачечной. Даже финал скандальной звезды правительства тоже получился очень громким – арест за взятку в 25 миллионов рублей (более 9 миллионов гривен).

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В Крыму заговорили, не станет ли эта отставка последним гвоздем в карьере Сергея Аксенова в кресле так называемого главы оккупированного Крыма.

Боятся ли крымчане войны

На должность министра Новосельскую пригласил сам Аксенов. В этом кресле она продержалась около 8 лет.

Российские войска пока не отходят от границ Украины. Также усилилась группировка в Крыму. Журналисты спросили у крымчан, возможно ли нападение на наше государство с оккупированного полуострова и могут ли начаться боевые действия.

"Международный экономический форум" в Ялте

Так называемый Ялтинский международный экономический форум второй год подряд был отложен из-за пандемии коронавируса. После 2014 года Россия всячески пиарит это мероприятие и на разных площадках рассказывает о его статусности.

! В 2019 году организаторы заявили, что в форуме якобы приняли участие 4 500 гостей из 100 стран мира.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии": смотрите видео