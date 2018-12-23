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      Скандальная ректор медуниверситета имени Богомольца вновь вернула себе должность

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      Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца
      Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца / Фото из открытых источников

      Уволенную еще весной ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову вновь восстановили в должности. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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      В ведомстве отмечают, что окружной админсуд решил трудовой спор, который не является в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом Киева".

      20 декабря Окружной административный суд Киева (...) остановил приказ МИНЗДРАВ Украины об освобождении Екатерины Амосовой с должности ректора и запретил кому-либо занимать должность ректора, кроме Екатерины Амосовой. МИНЗДРАВ Украины обжалует решение суда и обратится в Нацполицию с жалобой на соответствующего судью,
      – сообщили в МИНЗДРАВЕ.

      К слову, Министерство здравоохранения Украины приняло решение уволить ректора Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерину Амосову в марте. Комиссия МИНЗДРАВА признала работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с ним.

      В чем суть конфликта в университете Богомольца?
      Конфликт вокруг медуниверситета Богомольца разгорелся после того, как студенты не смогли сдать лицензионный экзамен "Крок 1. Стоматология", который должен был состояться 20 февраля по всей стране в вузах, которые готовят стоматологов. В срыве экзамена в МИНЗДРАВе обвиняют ректора Екатерину Амосову, но она называла такое решение "сведением счетов".

      В конце февраля студенты и трудовой коллектив университета Богомольца объявили забастовку. Они требовали отмены приказа об увольнении Екатерины Амосовой и назначения и.о. ректора университета Михаила Захараша. Забастовка была завершена из-за получения поддержки комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения в конфликте между учреждением и МИНЗДРАВОМ.

      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Образование Деньги Коррупция Новости Киева Новости политики
      Источник: 24 Канал
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