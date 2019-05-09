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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Скандальная застройка Протасова Яра в Киеве: кто за этим стоит

      Честь и НЕчесть 25 Читати новину українською

      О скандальной застройке зеленой зоны в Протасовом Яру очередными высотками в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала гость студии – журналистка издания "Наши деньги" Ирина Шапинская.

      В чем суть скандала вокруг Протасова Яра?4 мая киевляне снова протестовали против очередной застройки. На этот раз застройщики "положили глаз" на гектара леса в Протасовом Яру, рядом с которым расположены Свято-Николаевский храм и Байковое кладбище. Застройщик уверяет, что для возведения комплекса имеет все необходимые документы, получить которые им помог Окружной административный суд.

      Этот участок решением Киевсовета еще в 2007 году было передано в аренду для строительства жилищно-торгового комплекса. При этом депутаты вывели эту территорию с категории зеленых зон. Законность решения подтвердили Окружной административный и апелляционный суды Киева в 2017 году. Они обязали департамент градостроительства и архитектуры выдать градостроительные условия на застройку участка.

      – Решение Окружного админсуда о Протасовом Яру формально является правильным. Потому что суд тогда не говорил: "я решаю, было ли тогда правильным решение Киевсовета", а наоборот только отметил: "было такое решение, никем не отменено, соответственно департамент не имел права отказать в выдаче градостроительных условий и ограничений, и я обязую его выдать эти условия".

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      – Градостроительные условия и ограничения – это основной документ, которым город позволяет застройщику что-то строить на определенной территории. Главное, что должен был сделать застройщик – это, чтобы его застройка отвечала генеральному плану. Сейчас эти первые два шага уже есть.

      – Если сейчас зайти на электронную версию генплана, то там территория Протасова Яра является "зеленой". Это несоответствие только и показывает, что у нас состоялась афера еще тогда в 2007 году. Если бы правоохранительные органы проверили, то возможно и не нашли бы градостроительного обоснования, которое должно предшествовать такому решению как изменение в генплане, которое сделали депутаты.

      Протасовий Яр
      Электронная версия генплана Киева

      – Единственный способ не дать застройщику застроить лес – дотянуть до тех пор пока нельзя будет забрать у застройщика этот участок. В этой истории суд сделал все, что он мог сделать. Здесь вопрос к чиновникам, потому что они этим решением суда прикрылись.

      – Здесь все сыграли свою совместную игру – правоохранительные органы максимально помогали, чтобы ничего не разорвать, чиновники все сделали для того, чтобы потом не замечать выдачу градостроительных условий именно таких, которые хочет застройщик.

      – Согласно выданным градостроительным условиям, то там должно быть здание не выше 73 метров. Однако сам застройщик декларирует, что у него будет 32 этажа и по три метра высота потолков. Соответственно – это уже 96 метров в высоту.

      Протасів Яр Київ забудова
      Проект застройщика, который планируют построить в Протасовом Яру

      Больше – смотрите в программе.

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      9 мая
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      Теги: Новости Украины Строительство Новости Киева Скандальные застройки Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Судьи Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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