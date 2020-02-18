19:18
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Скандальные 12 шагов к миру для Украины: в Германии отрицают свое участие

      84 Читати новину українською
      В Германии отрицают свое участие в разработке 12 шагов к миру в Украине / Securityconfere

      Представители федерального правительства Германии не принимали участия в подготовке документа про "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", который вызвал шквал критики.

      В правительстве Германии также не были заранее проинформированы об этой инициативе, пишет DW со ссылкой на собственные источники.

      К теме: Мы сами разберемся с идентичностью, – Пристайко про "12 шагов к миру"

      Зато в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что об ослаблении санкций ЕС против РФ не может быть речи, пока не будут выполнены минские соглашения.

      Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого,
      – говорится в сообщении.

      12 шагов к миру: что не так с этим планом

      Практически все. Этот домумент предложили на Мюнхенской конференции 14 февраля. После этого его удалили с сайта Мюнхенской безопасностной конференции, но уже на следующий день вернули.

      В разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов. К работе над документом присоединилась и совет России из международной политики, а еще – организатор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и представители европейской сети лидерства.

      • Этот план предусматривал возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.
      • В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России, сближение России с Евросоюзом.
      • План также предлагает "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

      Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов очень перекликаются с идеями, которые навязывает Россия.

      Бой вблизи Золотого: 1 погибший, 3 раненых и 2 контуженных
      сегодня
      3150
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Мюнхенская конференция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Станет ли коронавирус спусковым крючком кризиса?
      Ігор Гуменний 420
      сегодня , 18:38 Связанные с "Партией регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"
      Ярослав Голобородько 61
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      116
      сегодня , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 65
      сегодня , 18:00 Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца": что известно о немецком политике
      Анна Запотоцька 45
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук