Скандальные 12 шагов к миру для Украины: в Германии отрицают свое участие

Представители федерального правительства Германии не принимали участия в подготовке документа про "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", который вызвал шквал критики.

В правительстве Германии также не были заранее проинформированы об этой инициативе, пишет DW со ссылкой на собственные источники.

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Зато в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что об ослаблении санкций ЕС против РФ не может быть речи, пока не будут выполнены минские соглашения.

Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого,

– говорится в сообщении.

12 шагов к миру: что не так с этим планом

Практически все. Этот домумент предложили на Мюнхенской конференции 14 февраля. После этого его удалили с сайта Мюнхенской безопасностной конференции, но уже на следующий день вернули.

В разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов. К работе над документом присоединилась и совет России из международной политики, а еще – организатор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и представители европейской сети лидерства.

Этот план предусматривал возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.

и без выполнения требований по Донбассу. В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России , сближение России с Евросоюзом.

, сближение России с Евросоюзом. План также предлагает "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов очень перекликаются с идеями, которые навязывает Россия.