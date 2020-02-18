Скандальні 12 кроків до миру для України: в Німеччині заперечують свою участь
Представники федерального уряду Німеччини не брали участі в підготовці документа про 12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", який викликав шквал критики.
В уряді Німеччини також не були заздалегідь проінформовані про цю ініціативу, пише DW з посиланням на власні джерела.
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Натомість у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що про ослаблення санкцій ЄС проти РФ не може бути мови, поки не будуть виконані мінські угоди.
Санкції пов'язані з військовим втручанням Росії у конфлікт на сході України. Тому вони прив'язані до повного виконання мінських угод. Про ослаблення санкцій можна буде думати тільки після цього,
– мовиться у повідомленні.
12 кроків до миру: що не так із цим планом
Практично все. Цей доуумент запропонували на Мюнхенській конференції 14 лютого.Після цього його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції, але вже наступного дня повернули.
В розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів. До роботи над документом долучилась і рада Росії з міжнародної політики, а ще – організатор Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер та представники європейської мережі лідерства.
- Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.
- Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом.
- План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".
Американські експерти наголошують, що деякі з кроків дуже перегукуються з ідеями, які нав'язує Росія.