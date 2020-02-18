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      Скандальні 12 кроків до миру для України: в Німеччині заперечують свою участь

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      У Німеччині заперечують свою участь в розробці 12 кроків до миру в Україні / Securityconfere

      Представники федерального уряду Німеччини не брали участі в підготовці документа про 12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", який викликав шквал критики.

      В уряді Німеччини також не були заздалегідь проінформовані про цю ініціативу, пише DW з посиланням на власні джерела.

      До теми: Ми самі розберемось з ідентичністю, – Пристайко про "12 кроків до миру"

      Натомість у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що про ослаблення санкцій ЄС проти РФ не може бути мови, поки не будуть виконані мінські угоди.

      Санкції пов'язані з військовим втручанням Росії у конфлікт на сході України. Тому вони прив'язані до повного виконання мінських угод. Про ослаблення санкцій можна буде думати тільки після цього,
      – мовиться у повідомленні.

      12 кроків до миру: що не так із цим планом

      Практично все. Цей доуумент запропонували на Мюнхенській конференції 14 лютого.Після цього його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції, але вже наступного дня повернули.

      В розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів. До роботи над документом долучилась і рада Росії з міжнародної політики, а ще – організатор Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер та представники європейської мережі лідерства.

      • Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.
      • Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом.
      • План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

      Американські експерти наголошують, що деякі з кроків дуже перегукуються з ідеями, які нав'язує Росія. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Росії Війна на Донбасі Мюнхенська конференція
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