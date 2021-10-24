Дело в том, что заведение умышленно призывало к себе именно невакцинированных посетителей. Более того, не требовало у них иметь на себе защитные маски и соблюдать дистанцию.

Здесь начало истории Без вакцинации и даже маски: в Киеве антивакцинаторское кафе приглашает "свободных людей"

Скандальный Nebos посетила полиция

После огласки в соцсетях скандала вокруг ресторана Nebos на Малой Житомирской в Киеве на ситуацию обратили внимание правоохранители. Об этом в телеграме сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что Киев находится в оранжевой зоне эпидемической опасности, а там обязательны соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Помнят ли об этом в спортклубах, ресторанах, развлекательных заведениях? Во многих случаях – не помнят. Что делать? Сообщать в Нацполицию и Г оспродпотребслужбу . Там сегодня реагируют довольно оперативно,

– заверил нардеп.

В пример он привел как раз ситуацию с рестораном Nebos, который назвал себя "пространством свободных людей" и приглашал к себе посетителей без масок и вакцинации.

На ресторан составили административный протокол и выписали штраф

По жалобе неравнодушных горожан в заведение наведались полицейские и Госпродпотребслужба (именно там подтвердили, что речь о Nebos, Михаил Радуцкий название заведения в своем сообщении не указал). И оказалось, что там:

Ни посетители, ни персонал не имели средств индивидуальной защиты.

В помещении не было маркировки о соблюдении социальной дистанции в очереди. Да и столы расположены на расстоянии менее 1,5 метра.

Также там не проводят регулярную уборку и дезинфекцию поверхностей, и нет температурного скрининга посетителей и сотрудников.

В итоге полицейские составили протокол об административном нарушении. Владельцу заведения грозит штраф от 17 до 170 тысяч гривен (окончательное решение примет суд).

Как комментируют визит правоохранителей в самом заведении

Совладелица Nebos Ирина Богданович прокомментировала ситуацию, пишет hromadske. По ее словам, работники Госпродпотребслужбы и полиции после проверки ушли без подписанного протокола.

Они нарушали права, а мы их не нарушали,

– продолжает настаивать предпринимательница.

К слову, во время локдауна в Киеве в январе 2021 года Nebos придерживался антикоронавирусных ограничений – и выдавал заказы только навынос. Что заставило сейчас изменить политику заведения – непонятно.

Обратим внимание и на то, что власти также серьезно взялась за другую проблему, из-за которой труднее бороться с распространением коронавируса – поддельные сертификаты о вакцинации: