Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Он убежден, что все заявления китайских политических представителей не случайность, а элементы продуманной игры.

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Ягун отметил, что Китай является тоталитарным государством. Если мы думаем, что послы выражают свои мысли и видения, это неправда. Хотя подобные высказывания идут в разрез с официальной позицией Китая, такая задача была поставлена перед китайским дипломатом во Франции, допустил генерал-майор.

Он вспомнил, как один из самых уважаемых китайских дипломатов Ван И во время своих официальных визитов в Европу, настаивал на евроцентричности Китая. После этого появилось 12 пунктов китайского "мирного плана".

Они просто пробивают позицию тех или иных стран, как они будут реагировать на их слова,

– убежден спикер.

Позиция должна быть жесткой

Генерал-майор отметил, что очень правильной была реакция Эстонии и Литвы, которые вызвали китайских послов в своих странах, и спросили, что Китай имел в виду подобными заявлениями

Это игра, мол, "а может, пройдет". Первый раунд с Эммануэлем Макроном они выиграли, он фактически начал повторять те тезисы, которые им очень хотелось услышать, что можно быть отдельными от США, иметь отдельное мнение, отдельную систему безопасности и т.д.

– подчеркнул Ягун.

Он считает, что Украине следует вести очень жесткую позицию, в частности, вызывая китайского посла и так же прямо спрашивать: "Скажите, пожалуйста, а в Тайвань – это Китай или не Китай?". Итак, если Тайвань – это Китай, почему Крым должен быть не Украиной?

В частности, посол Украины во Франции поставил вопрос о том, чей Владивосток. Ведь Китай считает, что в 1868 году договор был подписан незаконно, и эта территория была захвачена российской империей.

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