Про це 24 Каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Він переконаний, що усі заяви китайських політичних представників – не випадковість, а елементи продуманої гри.

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Ягун зауважив, що Китай є тоталітарною державою. Якщо ми гадаємо, що посли висловлюють свої думки та бачення, то це неправда. Хоч подібні висловлювання йдуть в розріз з офіційною позицією Китаю, таке завдання було поставлене перед китайським дипломатом у Франції, припустив генерал-майор.

Він згадав, як один з найповажніших китайських дипломатів Ван І під час своїх офіційних візитів до Європи, наполягав на європоцентричності Китаю. Після цього з'явилися 12 пунктів китайського "мирного плану".

Вони просто пробивають позицію тих чи інших країн, як вони будуть реагувати на їхні слова,

– переконаний спікер.

Позиція має бути жорсткою

Генерал-майор зауважив, що дуже правильною була реакція Естонії та Литви, які викликали китайських послів у своїх країнах, і запитали, що Китай мав на увазі подібними заявами.

Це гра, мовляв, "а може пройде". Перший раунд з Еммануелем Макроном вони виграли, він фактично почав повторювати ті тези, які їм дуже хотілося почути, що можна бути окремими від США, мати окрему думку, окрему систему безпеки тощо,

– підкреслив Ягун.

Він вважає, що Україні варто вести дуже жорстку позицію, зокрема викликаючи китайського посла і так само прямо питати: "Скажіть, будь ласка, а в Тайвань – це Китай чи не Китай?". Отже, якщо Тайвань – це Китай, то чому Крим має бути не Україною?

Зокрема посол України у Франції поставив питання про те, чий Владивосток. Адже Китай вважає, що у 1868 році договір було підписано незаконно і ця територія була захоплена російською імперією.

Ягун прокоментував скандальну заяву китайського посла: дивитись відео

Заява китайського дипломата: що відомо