На мировой арене весьма опрометчивы подобные заявления Китая, претендующего на значительно большую роль в системе международных отношений, но он такими высказываниями только усугубляет свое положение. Об этом в эфире 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

Обратите внимание В ОП отреагировали на скандальное заявление посла Китая по Крыму и Украине

Гладких заметил, что, видимо, посол забыл, что Россия также постсоветская страна, а значит и ее должны касаться все его замечания.

Это рафинированный бред, совершенно бессмысленный. Китай имеет дипломатические отношения с Литвой, Эстонией, Латвией. Или Китай уже имеет дипломатические отношения со странами, не являющимися субъектами международного права?,

– прокомментировал эксперт.

Китай поддерживает концепцию "больших стран"

Политолог подчеркнул, что в речи китайского дипломата был один опасный момент. Он сказал "де-факто", то есть якобы де-юре он признает суверенитет упомянутых стран. Однако оказывается, что в сознании Китая кроме суверенитета де-юре еще существует понятие суверенитета де-факто.

Очень забавно, когда он говорит о том, что должны существовать какие-то еще дополнительные соглашения, которыми этот суверенитет должен определяться,

– добавил спикер.

Он убежден, это показывает, что Китай развился до периода начала 19 века, когда существовала концепция "больших государств", которые в отношениях между собой делили сферы влияния и определяли судьбу других государств.

Это он что, Чингисханом себя считает, этот посол, ханом Бату? Что к нему должны ползать за ярлыками на княжение. Так к нему в юрту ползет только Путин и будет ползать дальше. Я не склонен думать, что другие будут делать то же самое,

– ответил эксперт.

Гладкие х жестко ответил на заявления китайского посла: смотреть видео

Последствия будут для Китая

Гладких предположил, что для китайского посла во Франции такие высказывания могут иметь достаточно отрицательные последствия от руководства КНР.

Также он обратил внимание на то, что Россия в отличие от стран бывшей Югославии, к примеру, не прошла полную процедуру вступления в ООН, а стала ее членом как наследница Советского Союза, являющегося нарушением международного права.

Важно, что сейчас украинские власти, в частности президент, задают вопрос, насколько легитименно членство России в Организации Объединенных Наций.

Это деструктивное заявление, которое вызовет далеко идущие последствия для Китая, потому что на него отреагируют не только публично, но и не только те, кого оно касается непосредственно. Ведь это заявление представляет огромную угрозу для нынешнего политического мирового порядка.

– подчеркнул политолог.

Диссонация с "мирным планом"

Гладкий убежден, если подобные заявления будут без последствий для посла, это можно расценивать как изменение риторики самого Китая. В случае реальных санкций против этого дипломата можно будет считать, что это было исключительно его мнение.

Однако это ничего не меняет, кроме отношения к Китаю, считает эксперт.

Китаю стоит вообще многое перечитать. Я не знаю, им ли просто не переводят эту литературу, или они не знают, что она существует, или они просто не осведомлены о многих тенденциях, которые сегодня происходят в мире,

– прокомментировал спикер.

Он отметил, что подобные китайские заявления резко диссонируют с некоторыми пунктами китайского "мирного плана". Ведь китайцы постоянно настаивают на ООНцентричности международных отношений. Поскольку у Китая есть послы в постсоветских государствах, то это может означать, что он признает их суверенитет де-факто.

Кроме того, Китаю следует обратить внимание на определенные территории, по которым до сих пор идут споры, в частности, по их статусу и принадлежности к определенной стране. Следовательно, подобные заявления в первую очередь несут опасность для самого Пекина.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: последнее