Об этом 24 Каналу рассказал политолог из США Рамиз Юнус. Он отметил, что не стоит ожидать от приезда главы минобороны КНР в страну-агрессор каких-либо кардинальных изменений в отношении Китая к войне в Украине.

По теме Крест на "Силе Сибири-2" и вассалитет Путина: как Китай строит новый мировой порядок

Важно слушать заявления Китая

Он провел параллели между отношениями России к Белоруссии и Китая к России.

Москва потихоньку "проглатывает" Минск, к Лукашенко часто ездят главные чиновники из Кремля. Но, несмотря на это, Беларусь напрямую в войну в Украине не втягивается,

– отметил политолог.

И тактика Китая по отношению к России точно такая же.

Старт этому процессу дал Си Цзиньпин, приехав к Путину. Еще раньше в Москву приезжал главный представитель во внешней политике Китая Ван И. А теперь в Россию прилетел министр обороны КНР. Затем и премьер-министр приедет и другие чиновники. Так Китай очерчивает зону своих интересов,

– подчеркнул Юнус.

Он добавил, что какие бы заявления ни были слышны из Москвы, главное следить за тем, о чем будут говорить в Пекине.

Собеседник напомнил, как после визита Си Цзиньпина в Россию китайскому дипломату в Европейском Союзе пришлось корректировать некоторые заявления Кремля. Он тогда отметил, что "Китай никогда не был на стороне России в войне против Украины".

"Поэтому не стоит ожидать, что после визита министра обороны Китая в Россию будут поставки вооружения стране-агрессору. Это решает не министр, а глава государства. Но Си Цзиньпин не решал этот вопрос в течение года и тем более он не будет его решать сегодня" , – уверен политический эксперт.

Политолог США рассказал о тактике Китая по отношению к России: смотрите видео

Китай не будет стрелять себе в ногу

Пекин сегодня позиционирует себя модератором будущих возможных переговоров между Украиной и Россией, поэтому должен придерживаться позиции, которая у него была в течение прошлого года.

Китай не поддерживает Россию на поле боя, но в политическом плане он на ее стороне, ведь они всегда были близки в идеологическом смысле. Поэтому то, что можно делать без ущерба для себя, Китай будет делать, но стрелять себе в ногу он не станет,

– утверждает Юнус.

Пекин заинтересован в антиамериканской позиции России, Белоруссии и Ирана, но не хочет, чтобы это ударило по его экономическим интересам. Он заинтересован в сохранении этих стран под своим влиянием в рамках многополярного мира, где в будущем Китай и США будут играть главные роли.

Но Пекину не выгодно, если Путин сделает что-то вроде ядерного шантажа, в результате чего Китай потеряет влияние на Россию,

– подчеркнул собеседник.

Также Си Цзиньпин рассчитывает, что Путин станет более договороспособным после успешного контрнаступления Украины. Рамиз Юнус заметил, что тогда Китаю будет легче объяснить российскому диктатору, что следует делать, а что нет, чтобы Пекин смог сохранить режим Путина хотя бы на какое-то время.

Обратите внимание Гарантии мира для Украины и раздел "империи": как поможет Китай и почему война затягивается

Больше про отношения Китая и России