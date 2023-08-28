Папа Римский заявил о "величии" России: в МИД Украины резко отреагировали

Папа Римский Франциск заявил о "величии" Российской империи и призвал россиян "не забывать о наследстве". В МИД Украины уже отреагировали на эти странные высказывания по поводу страны-агрессора.

25 августа во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге понтифик по видеомосту обратился к россиянам. То, что он говорил, очень возмутило украинцев.

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Что известно о скандальном заявлении Папы

Во время обращения Папа Римский назвал русскую культуру "великой" и прославлял имперцев, которые уничтожали украинцев и преследовали Католическую церковь. Также Папа поблагодарил жителей страны-агрессора за то, что они россияне.

Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матери России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами,

– заявил Папа.

Реакция Украины на высказывание Папы Римского

Спикер МИД Украины Олег Николенко в фейсбуке отметил, что именно такой же империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, раздаются из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, заключается в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства,

– написал он.

Интересно, что Апостольская Нунциатура в Украине назвала заявления Папы "неправильной интерпретацией" его слов и заявила, что он "решительный противник и критик любой формы империализма или колониализма". Однако видео с обращением Папы к россиянам есть в сети.

Как отреагировали представители духовенства

Представительство Святого Престола в Украине отметило, что Папа Римский "никогда не призывал к империалистическим идеям" на фоне призыва к молодежи страны-агрессора сохранять наследие "великой России". Тем временем Украинская греко-католическая церковь подчеркнула, что высказывание понтифика восприняла с "болем и беспокойством".

Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям. Напротив, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма во всех народах и ситуациях. Слова Римского Понтифика от 25 августа следует интерпретировать в этом же свете,

– говорится в Папском Представительстве в Украине.

Митрополит Святослав из Украинской греко-католической церкви выразил надежду, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России.

В то же время, он отметил, что действительно существует опасность, что неправильно воспримут слова Папы Римского. Мол, он поддерживает русский национализм и империализм, из-за которого и вспыхнула война против Украины.

Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" – худший пример империализма и крайнего русского национализма,

– подчеркнул настоятель УГКЦ.

Он подчеркнул, что высказывания, присваиваемые Папе Франциску, "противоречат его науке о мире", а также осуждению империализма в любых его проявлениях. Кроме того, по его словам, через несколько дней епископы УГКЦ, которые соберутся на Синод в Риме, смогут лично донести до Папы Римского "сомнения и боль украинского народа".