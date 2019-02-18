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      Скандальное интервью Азарова на "112 Украина": появилась реакция Нацсовета

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      Скандальное интервью Азарова на "112 Украина"
      Скандальное интервью Азарова на "112 Украина" / Фото из открытых источников

      Пока Украина отмечает годовщину трагедии на Майдане, Николай Азаров дал интервью журналистам украинского телеканала "112 Украина". Премьер-беглец снова назвал Революцию достоинства " государственным переворотом" и заявил, что российских войск на Донбассе нет.

      В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания сказали, что проанализируют эту запись. И в случае выявления нарушения могут назначить внеплановую проверку канала.

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      "Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью - примем соответствующее решение", - пояснил член Нацсовета Сергей Костинский.

      Главный редактор издания "Цензор. нет" и политический обозреватель Юрий Ботусов в эфире 24 канала рассказал, что интервью Азарова – "это демонстрация большой шизофрении украинской власти". Власти Украины с одной стороны осуждает Януковича, а с другой стороны мы видим политический "договорняк".

      Какой приговор получил Янукович?
      После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      Политический обозреватель добавил, что куму Путина Виктору Медведчуку дают возможность вести бизнес в Украине, к примеру, он купил несколько телеканалов. Власть сначала эти два канала пугает санкциями СНБО и закрытием. Однако впоследствии они транслируют форумы президента и спокойно получают политическую индульгенцию, чтобы размещать интервью государственного преступника.

      Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео

      Очень обидно и стыдно, что такое (интервью с Азаровым, 24 канал) становится возможным,
      – подчеркнул Ботусов.

      канали
       

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      Теги: Новости Украины Евромайдан Журналисты СМИ Виктор Янукович Николай Азаров Медиа Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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