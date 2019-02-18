Скандальное интервью Азарова на "112 Украина": появилась реакция Нацсовета

Пока Украина отмечает годовщину трагедии на Майдане, Николай Азаров дал интервью журналистам украинского телеканала "112 Украина". Премьер-беглец снова назвал Революцию достоинства " государственным переворотом" и заявил, что российских войск на Донбассе нет.

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания сказали, что проанализируют эту запись. И в случае выявления нарушения могут назначить внеплановую проверку канала.

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"Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью - примем соответствующее решение", - пояснил член Нацсовета Сергей Костинский.

Главный редактор издания "Цензор. нет" и политический обозреватель Юрий Ботусов в эфире 24 канала рассказал, что интервью Азарова – "это демонстрация большой шизофрении украинской власти". Власти Украины с одной стороны осуждает Януковича, а с другой стороны мы видим политический "договорняк".

Какой приговор получил Янукович?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

Политический обозреватель добавил, что куму Путина Виктору Медведчуку дают возможность вести бизнес в Украине, к примеру, он купил несколько телеканалов. Власть сначала эти два канала пугает санкциями СНБО и закрытием. Однако впоследствии они транслируют форумы президента и спокойно получают политическую индульгенцию, чтобы размещать интервью государственного преступника.

Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео

Очень обидно и стыдно, что такое (интервью с Азаровым, 24 канал) становится возможным,

– подчеркнул Ботусов.





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