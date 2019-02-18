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      Скандальне інтерв'ю Азарова на "112 Україна": з'явилась реакція Нацради

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      Скандальне інтерв'ю Азарова на "112 Україна"
      Скандальне інтерв'ю Азарова на "112 Україна" / Фото з відкритих джерел

      Поки Україна відзначає річницю трагедії на Майдані, Микола Азаров дав інтерв'ю журналістам українського телеканалу "112 Україна". Прем'єр-утікач знову назвав Революцію гідності державним переворотом і заявив, що російських військ на Донбасі немає.

      В Нацраді з питань телебачення та радіомовлення сказали, що проаналізують цей запис. І в разі виявлення порушення можуть призначити позапланову перевірку каналу.

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      "Матеріал записано, зараз аналізується відповідним управлінням. Як тільки отримаємо результати аналізу цього інтерв'ю – ухвалимо відповідне рішення", – пояснив член Нацради Сергій Костинський.

      Головний редактор видання "Цензор. нет" та політичний оглядач Юрій Ботусов в ефірі 24 каналу розповів, інтерв'ю Азарова – "це демонстрація великої шизофренії української влади". Влада України з одного боку засуджує Януковича, а з іншого боку ми бачимо політичний "договорняк". 

      Який вирок отримав Янукович?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      Політичний оглядач додав, що куму Путіна Віктору Медведчуку дають можливість вести бізнес в Україні, до прикладу, він купив декілька телеканалів. Влада спершу ці два канали лякає санкціями РНБО та закриттям. Однак згодом вони транслюють форуми президента та спокійно отримують політичну індульгенцію, щоб розміщувати інтерв'ю державного злочинця.

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

      Дуже прикро і соромно, що таке (інтерв'ю з Азаровим, – 24 канал) стає можливим,
      – наголосив Ботусов. 

      Дивіться відеокоментар головного редактора видання "Цензор. нет" Юрія Ботусова щодо інтерв'ю Азарова:

      канали
      Інформація про власників українських телеканалів

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      Теги: Новини України Євромайдан Микола Азаров Віктор Янукович ЗМІ Журналісти Віктор Медведчук Медіа
      Джерело: 24 канал
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