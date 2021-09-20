Скандального заместителя главы Нацполиции Коваля уволили

Евгений Коваль подал декларацию перед увольнением. Бывший первый заместитель главы Нацполиции заявил, что причина – политическая.

По словам Коваля, на работе к нему вопросов вроде нет. Чиновник также заявил, что не знает, кому могло быть выгодно его увольнение.

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Причина увольнения наверняка политическая. Потому что по работе вопросов нет,

– заявил Коваль.

Согласно данным Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, такую декларацию подают в течение 20 рабочих дней после увольнения.

По данным декларации, последним рабочим днем Коваля было 20 августа 2021 года. Кроме того, после увольнения чиновник получил более 830 тысяч гривен.

Деятельность Евгения Коваля