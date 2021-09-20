Скандального заместителя главы Нацполиции Коваля уволили
20 сентября 2021 , 20:42Читати новину українською
Источник:Единый государственный реестр деклараций
Евгений Коваль подал декларацию перед увольнением. Бывший первый заместитель главы Нацполиции заявил, что причина – политическая.
По словам Коваля, на работе к нему вопросов вроде нет. Чиновник также заявил, что не знает, кому могло быть выгодно его увольнение.
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Причина увольнения наверняка политическая. Потому что по работе вопросов нет,
– заявил Коваль.
Согласно данным Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, такую декларацию подают в течение 20 рабочих дней после увольнения.
По данным декларации, последним рабочим днем Коваля было 20 августа 2021 года. Кроме того, после увольнения чиновник получил более 830 тысяч гривен.
Деятельность Евгения Коваля
- Первым заместителем руководителя Нацполиции Коваль стал осенью 2019 года. Ранее он был главой Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
- Кроме того, Коваль возглавлял уголовную полицию.
- В частности, руководил следственно-оперативной группой, расследовавшей убийство журналиста Павла Шеремета.
- По данным СМИ, в течение 2020 года Коваль получил 111 тысяч гривен "для решения социально-бытовых вопросов". Тогда Арсен Аваков определил, кто получит такую помощь.
- Также за 2020 год Коваль заработал почти 1,4 миллиона гривен.
- Он декларировал 2 киевские квартиры, около полутора миллионов гривен наличными и более 200 тысяч гривен банковских вкладов.